Xbox Game Pass: Mehr Dragon Quest Spiele im Abo laut Gerücht

Nachdem Dragon Quest Builders 2 in der vergangenen Woche sein Debüt direkt im Xbox Game Pass gefeiert hat, sollen noch weitere Spiele aus der Franchise in das Abonnement hinzukommen – zumindest wenn wir einen Tweet vom offiziellen Xbox Account auf Twitter in diese Richtung deuten.

no, that's just the right amount maybe…it's not enough? — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 5, 2021

Was glaubt ihr? Könnten tatsächlich weitere Titel der Dragon Quest Reihe im Game Pass auftauchen? Und wenn ja, welche Spiele wären für euch wichtig?