Xbox Game Pass: Mehr In-Game-Vorteile für Free-to-Play-Spiele

Über einen Mehrwert dürfen sich Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass beginnend in dieser Woche freuen.

So wird es noch mehr In-Game-Vorteile für Free-to-Play-Spiele in Form von Kosmetika, Charakteren und In-Game-Währung geben. In seiner Ankündigung nennt Microsoft Heroes of the Storm, Naraka: Bladepoint, Smite 2 und The Finals.

Diese Vorteile bieten die einzelnen Spiele:

Heroes of the Storm (PC): In diesem Reich zwischen den Welten ist alles möglich – spielt und schaltet 30 Helden aus allen Universen von Blizzard Entertainment frei, während wir euch im Nexus willkommen heißen!

Naraka: Bladepoint (Cloud, Konsole und PC): Schaltet alle Helden, exklusive Xbox-Kopfbedeckungen und das Phoenix Princess Pack (Justina Gu) frei.

Smite 2 (Konsole und PC): Schaltet den exklusiven High Velocity Hecate Skin, 5 Götter (Ares, Anhur, Hecate, Hercules und Nemesis), den OP-Titel und das GG-Emote mit dem Smite 2 Welcome Pack frei.

The Finals (Xbox Serie X|S und PC): Schaltet das von Ivada gesponserte Stryker-Grid-Set frei, das ein komplettes Outfit, drei Waffen-Skins, ein Amulett und einen 25%igen Boost für Match-EP enthält. Spieler schalten außerdem 500 Multibucks frei, wenn sie ihren Preis einfordern!

Noch mehr Vorteile gibt es im April für Asphalt Legends Unite, Call of Duty: Warzone, Enlisted und War Thunder.

Damit erweitert man die bestehenden Vorteile, wie etwa alle Champions in League of Legends, alle Agenten in Valorant oder sechs Skins in Overwatch 2.

Um die Vorteile nutzen zu können, wird ein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate oder PC Games Pass benötigt. Das Xbox-Profil muss dann nur noch mit dem Konto des betreffenden Spiels verknüpft werden. Die Vorteile greifen auf Konsole, Cloud und PC.