Xbox Game Pass: Meta Horizon+ enthält ab sofort Starter-Abo mit über 50 Spielen

Microsoft und Meta bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus. Ab sofort erhalten berechtigte Abonnenten von Meta Horizon+ ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf den Xbox Game Pass Starter, sofern der Dienst in ihrer Region verfügbar ist.

Das enthaltene Starter-Abonnement bietet Zugriff auf mehr als 50 Spiele, 10 Stunden Cloud Gaming pro Monat sowie Microsoft Rewards für das Spielen ausgewählter Titel.

Zur Spieleauswahl gehören unter anderem Fallout 4, Fallout 76, Grounded, Overcooked! 2, DayZ, Deep Rock Galactic und SnowRunner. Damit steht Horizon+-Abonnenten eine Mischung aus AAA-Titeln und Indie-Spielen aus verschiedenen Genres zur Verfügung.

Mit dem neuen Angebot möchten Microsoft und Meta den Zugang zum Xbox-Ökosystem weiter vereinfachen und noch mehr Möglichkeiten schaffen, Spiele auf verschiedenen Geräten zu erleben. Xbox Cloud Gaming ist bereits seit Längerem auf den Meta Quest-Headsets verfügbar und wird durch die Integration des Game Pass Starter nun zusätzlich aufgewertet.