Xbox Game Pass: Meta Horizon+ enthält ab sofort Starter-Abo mit über 50 Spielen

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Über 50 Spiele inklusive: Meta erweitert Horizon+ um Xbox Game Pass Starter.

Microsoft und Meta bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus. Ab sofort erhalten berechtigte Abonnenten von Meta Horizon+ ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf den Xbox Game Pass Starter, sofern der Dienst in ihrer Region verfügbar ist.

Das enthaltene Starter-Abonnement bietet Zugriff auf mehr als 50 Spiele, 10 Stunden Cloud Gaming pro Monat sowie Microsoft Rewards für das Spielen ausgewählter Titel.

Zur Spieleauswahl gehören unter anderem Fallout 4, Fallout 76, Grounded, Overcooked! 2, DayZ, Deep Rock Galactic und SnowRunner. Damit steht Horizon+-Abonnenten eine Mischung aus AAA-Titeln und Indie-Spielen aus verschiedenen Genres zur Verfügung.

Mit dem neuen Angebot möchten Microsoft und Meta den Zugang zum Xbox-Ökosystem weiter vereinfachen und noch mehr Möglichkeiten schaffen, Spiele auf verschiedenen Geräten zu erleben. Xbox Cloud Gaming ist bereits seit Längerem auf den Meta Quest-Headsets verfügbar und wird durch die Integration des Game Pass Starter nun zusätzlich aufgewertet.

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8 Kommentare Added

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    • Alarith 28050 XP Nasenbohrer Level 4 | 22.07.2026 - 17:25 Uhr
      Antwort auf xXxTanithxXx

      ah ich bin doch nicht der einzige der von Meta Horizon + noch nie was gehört hat.^^ Ich hab das gestern auch zum ersten mal gelesen.

      1
    • LaktoseLarry 7900 XP Beginner Level 4 | 22.07.2026 - 17:27 Uhr
      Antwort auf xXxTanithxXx

      Letztendlich nur eine Plattform und zwar für VR Spieler die mit der Meta Quest daddeln. Allerdings machen Spiele, die nicht auf VR ausgerichtet sind 0 Bock mit der Brille 😀 Im Kern kann man Xbox Spiele auf der VR Brille von Meta zocken allerdings ohne VR Funktionen

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  3. nexus258 67770 XP Romper Domper Stomper | 22.07.2026 - 17:44 Uhr

    Der Preis wird zeigen ob es nen guter Deal ist oder totaler scheiß

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