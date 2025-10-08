Xbox Game Pass: Microsoft bestätigt teilweise verzögerte Preiserhöhung

Microsoft bestätigt die regionsabhängig teilweise verzögerte Preiserhöhung für ein Abonnement des Xbox Game Pass.

Vor Kurzem sorgte Microsoft mit einer saftigen Preiserhöhung für den Xbox Game Pass für reichlich Verstimmung unter Gaming- und Xbox-Fans. Eine Kündigungswelle unter dem Motto „Cancel Xbox Game Pass“ folgte.

Kurz darauf erhielten einige Ultimate-Abonnenten eine E-Mail, dass die Preiserhöhung nur Neukunden betreffen würde und Bestandskunden bei aktivierter automatischer Verlängerung vorerst weiterhin den alten Preis zahlen könnten.

Gegenüber The Verge bestätigt Microsoft jetzt die Echtheit der E-Mail. Abonnenten aus den USA oder Großbritannien seien allerdings nicht betroffen:

„Unser aktuelles Game Pass-Update bleibt unverändert. Aktuelle Abonnenten in bestimmten Ländern werden vorerst weiterhin zu ihrem bestehenden Preis verlängern, entsprechend den lokalen Anforderungen. Wir werden rechtzeitig im Voraus informieren, bevor Preisanpassungen in diesen Ländern in Kraft treten“, so Kari Perez, Leiterin der Xbox-Kommunikation.