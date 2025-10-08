Xbox Game Pass: Microsoft bestätigt teilweise verzögerte Preiserhöhung

Vor Kurzem sorgte Microsoft mit einer saftigen Preiserhöhung für den Xbox Game Pass für reichlich Verstimmung unter Gaming- und Xbox-Fans. Eine Kündigungswelle unter dem Motto „Cancel Xbox Game Pass“ folgte.
Kurz darauf erhielten einige Ultimate-Abonnenten eine E-Mail, dass die Preiserhöhung nur Neukunden betreffen würde und Bestandskunden bei aktivierter automatischer Verlängerung vorerst weiterhin den alten Preis zahlen könnten.
Gegenüber The Verge bestätigt Microsoft jetzt die Echtheit der E-Mail. Abonnenten aus den USA oder Großbritannien seien allerdings nicht betroffen:
„Unser aktuelles Game Pass-Update bleibt unverändert. Aktuelle Abonnenten in bestimmten Ländern werden vorerst weiterhin zu ihrem bestehenden Preis verlängern, entsprechend den lokalen Anforderungen. Wir werden rechtzeitig im Voraus informieren, bevor Preisanpassungen in diesen Ländern in Kraft treten“, so Kari Perez, Leiterin der Xbox-Kommunikation.
Microsoft kann einfach keinen Kundenumgang. Hätten sie von Anfang an gesagt das der neue Preis nur für Neukunden gilt oder aber meinetwegen, das Bestandskunden Schritt für Schritt auf den neuen Preis bis beispielsweise Ende des nächsten Jahres angehoben werden. Ich denke auch das es für viele angenehmer gewesen wäre, hätten sie gesagt der Preis muss leider erhöht werden weil nicht mehr Tragbar und nicht wir machen es teurer, weil wir sachen rein packen, die ihr eigentlich gar nicht wollt
Denke sie würden gerne überall von heut auf morgen erhöhen.Aber in manchen Ländern ist es vorgeschrieben das der Kunde zustimmen muss vielleicht ist deswegen da ei e verzögerung.
Aber wie immer hst es Microsoft es nicht geschafft eine klare linie zu zeigen oder im vornerein alle karten auf den tisch zu legen.
Am Schluß bleibt rin verwirrter und unzufriedener Kunde zurücj.
Also jetzt wirklich nochmal aufladen was geht.
Oh man nervt das alles.
Ich bin echt wieder mit Steam am liebäugeln. Keine monatlichen Kosten und wenn man wirklich nur das kauft was man zocken will hat man wohl den besten Deal.
„vorerst“ 😂
Es gibt echt keinen anderen Konzern der so schei* im Bereich Kommunikation ist, wie MS. Ich kann euch sagen, intern ist es genauso „gut“. 😂🤭