Xbox Game Pass: Microsoft entschuldigt sich für zu viele gute Spiele im Abo

Microsoft sorgt derzeit mit einer charmanten und selbstironischen Botschaft für Aufsehen in der Gaming-Community!

In einem humorvollen Beitrag entschuldigt sich das Xbox-Team bei den Spielerinnen und Spielern, allerdings nicht etwa für technische Probleme oder verspätete Releases, sondern für das genaue Gegenteil. Die „Entschuldigung“ bezieht sich auf die überwältigende Fülle hochwertiger Spiele, die aktuell im Xbox Game Pass enthalten sind.

Nach Spielen wie DOOM: The Dark Ages, Monster Train 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Anno 1800, Call of Duty: Modern Warfare II, Dragon Ball Xenoverse 2, Dungeons of Hinterberg, Metal Slug Tactics, Revenge of the Savage Planet, Flintlock: The Siege of Dawn, Warhammer: Vermintide 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed und viele mehr, hatte der Monat Mai allein schon einiges zu bieten.

Mit dem Augenzwinkern reagiert Microsoft auf die zahlreichen Rückmeldungen von Abonnenten, die sich darüber beschweren, dass es schlicht zu viele gute Titel gebe, um sie alle zeitlich unterzubringen.

Doch damit nicht genug, denn Blockbuster wie Tom Clancy’s The Division 2, kreative Neuheiten wie To a T und dem heiß erwarteten Metaphor ReFantazio füllt sich der Xbox Game Pass in der Woche ab dem 27. Mai erneut mit hochkarätigem Content. Nicht zu vergessen, der Spray Paint Simulator!

we apologize in advance for the overload of great games. play all these and more with Game Pass: pic.twitter.com/c0kee1BwW8 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 23, 2025

Diese selbstironische Entschuldigung unterstreicht nicht nur das starke Spielangebot im Xbox Game Pass, sondern zeigt auch, dass sich Microsoft der Begeisterung und gelegentlichen Überforderung seiner Community bewusst ist – und sie mit Humor nimmt.

Wie schafft ihr es, die Welle an hochkarätigen Spielen im Abo zu meistern?