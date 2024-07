Xbox Game Pass: Microsoft erhöht die Abo-Preise

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die lang erwartete Preiserhöhung für den Xbox Game Pass ist da. Wie Microsoft gegenüber Windowscentral bestätigte, werden einige Änderungen am Abonnement durchgeführt.

Am 10. Juli 2024 treten die aktualisierten Preise für neue Mitgliedsbeiträge in Kraft. Aktive Mitglieder sind ab September von den Änderungen betroffen.

Xbox Game Pass Preiserhöhung

Die Preiserhöhung wird am 10. Juli 2024 für neue und am 12. September 2024 für bestehende Mitglieder vollzogen und wird wie folgt aufgebaut:

Xbox Game Pass Ultimate steigt von 14,99 € auf 17,99 €

PC Game Pass steigt von 9,99 € auf 11,99 €

Xbox Game Pass Core steigt von 59,99 € auf 69,99 € pro Jahr, kostet aber weiterhin 6,99 € im Monat

Doch damit nicht genug, denn ab dem 18. September 2024 können Xbox Game Pass-Abonnenten ihr Abo nur noch bis zu 13 Monate in der Zukunft aufstocken. Wer derzeit mehr hat, ist von den Änderungen nicht betroffen.

Jetzt kommen wir zu den einzelnen Änderungen im Xbox Game Pass, die schon beim Auflisten für reichlich Verwirrung sorgen und womit sich Microsoft auch bei der Namensgebung sicher keinen Gefallen getan hat. Wir versuchen es trotzdem so gut es geht aufzuschlüsseln.

Xbox Game Pass Änderungen

In Kürze wird der Xbox Game Pass für Konsolen nicht mehr für neue Nutzer freigeschaltet. Nutzer, die derzeit Xbox Game Pass für Konsolen nutzen und abonniert haben, können ihr Abonnement exakt so beibehalten, ebenso wie die Day-One-Spiele und die Hunderte Titel im Katalog. Dazu muss die automatische Zahlungserneuerung aktiviert werden und schon behält man das Xbox Game Pass für Konsolen-Abo.

Neue Nutzer des Xbox Game Pass erhalten in Zukunft den Xbox Game Pass „Standard“ als Option. Dieses Abo ist mit EA Access vergleichbar, der den Backkatalog von Xbox umfasst und keine Day-One-Spiele enthält. Der Preis liegt bei 14,99 € pro Monat und beinhaltet auch Xbox Multiplayer (also Xbox Game Pass Core). Xbox Cloud Gaming ist nicht enthalten.

Xbox Game Pass – Standard

Preis: 14,99 €

Backkatalog: Ja

Multiplayer: Ja

Day-One-Spiele: Nein

Xbox Cloud Gaming: Nein

Das Xbox Game Pass Ultimate- und das Xbox Game Pass für PC-Angebot bleibt bis auf die Preiserhöhung unverändert und alles bleibt wie bisher. Es ist weiterhin die beste Lösung und das beste Abo, das ihr abschließen könnt, wenn ihr uns fragt.

Xbox Game Pass – Weitere Hinweise

Xbox Game Pass für Konsolen-Codes können bis auf Weiteres eingelöst werden. Ab dem 18. September 2024 wird das maximale Verlängerungslimit für Game Pass für Konsolen auf 13 Monate festgelegt, wie bereits erwähnt.

Dies hat keine Auswirkungen auf die Zeit, die ihr derzeit auf eurem Konto habt und die 13 Monate übersteigt, und wird sich nur auf eure zukünftige Fähigkeit auswirken, mehr als 13 Monate nach dem 18. September 2024 zu verlängern.

Also, wer von euch zum Beispiel noch 20 Monate Xbox Game Pass aufgestockt hat, ist erst einmal nicht betroffen. Bei der nächsten Aufstockung sind dann aber nur noch maximal 13 Monate möglich.

Am 10. Juli 2024 treten die aktualisierten Preise für neue Mitgliederabonnements in Kraft. Ab dem 12. September 2024 ändert sich der Preis für wiederkehrende Gebühren für bestehende Mitglieder.

Ausgewählte Länder sind von dieser Preisaktualisierung ausgenommen. Die Termine für wiederkehrende Rechnungen werden nicht geändert. Die neuen Preise treten mit der nächsten wiederkehrenden Abrechnung nach dem 12. September 2024 in Kraft. Diese Änderungen gelten auch für 1-Monats-, 3-Monats- und 6-Monats-Abonnements für Game Pass Core in der Türkei, Südafrika und Argentinien sowie für 6-Monats-Abonnements für Game Pass Core in Indien.

Weitere Details gibt es hier. Eine Liste der Preisänderungen hier.

Xbox Game Pass – Aktuelle Angebote bei Amazon

In Zukunft wird es dann folgende Modelle geben, die man als neuer Nutzer frei wählen kann:

Xbox Game Pass Core

Xbox Game Pass Standard

Xbox Game Pass für PC

Xbox Game Pass Ultimate