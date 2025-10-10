Xbox Game Pass: Microsoft Game Studios-Mitgründerin kritisiert Preiserhöhungen scharf

Laura Fryer wirft Microsoft „Gier statt Gaming“ vor und bezeichnet die aktuelle Xbox-Führung als realitätsfern gegenüber der Spielergemeinschaft.

Die Mitgründerin der Microsoft Game Studios, Laura Fryer, hat sich deutlich zu den jüngsten Preiserhöhungen des Xbox Game Pass Ultimate und den neu eingeführten Abonnementstufen geäußert.

In einem aktuellen Video kritisiert Fryer, dass Microsoft eine seiner größten Stärken aufgegeben habe – und dies zugunsten von „Gier über Gaming“.

Fryer erklärt, dass die aktuellen Entscheidungen des Unternehmens aus einer Führungsebene stammen, die zunehmend den Kontakt zur Gaming-Community verloren habe.

Laut ihr verstehe die derzeitige Leitung nicht mehr, was Xbox ursprünglich groß gemacht habe.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ihre Führung versteht, was Xbox großartig macht“, so Fryer. „Und ich bin mir nicht sicher, ob sie ihren Fans wirklich zuhören. Sie treffen Entscheidungen, die zeigen, dass sie in einer Blase leben – und das Feedback der Community erreicht sie nicht mehr.“

Anlass für ihre Kritik war Microsofts jüngstes Video zur neuen Preis- und Tierstruktur des Game Pass, in dem das Unternehmen betonte, Spielern künftig mehr Auswahl bieten zu wollen.

Fryer konterte dies mit scharfen Worten: „Sie haben gesagt, dass die Spieler jetzt mehr Freiheit hätten – und das stimmt. Sie haben sich entschieden. Sie sind gegangen.“

Die Äußerungen von Laura Fryer verdeutlichen die zunehmende Unzufriedenheit vieler Spieler mit den jüngsten Veränderungen beim Xbox Game Pass, insbesondere bei den steigenden Preisen für Neukunden und den Umstellungen innerhalb der Service-Tiers.