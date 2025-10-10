Xbox Game Pass: Microsoft Game Studios-Mitgründerin kritisiert Preiserhöhungen scharf

Die Mitgründerin der Microsoft Game Studios, Laura Fryer, hat sich deutlich zu den jüngsten Preiserhöhungen des Xbox Game Pass Ultimate und den neu eingeführten Abonnementstufen geäußert.
In einem aktuellen Video kritisiert Fryer, dass Microsoft eine seiner größten Stärken aufgegeben habe – und dies zugunsten von „Gier über Gaming“.
Fryer erklärt, dass die aktuellen Entscheidungen des Unternehmens aus einer Führungsebene stammen, die zunehmend den Kontakt zur Gaming-Community verloren habe.
Laut ihr verstehe die derzeitige Leitung nicht mehr, was Xbox ursprünglich groß gemacht habe.
„Ich bin mir nicht sicher, ob ihre Führung versteht, was Xbox großartig macht“, so Fryer. „Und ich bin mir nicht sicher, ob sie ihren Fans wirklich zuhören. Sie treffen Entscheidungen, die zeigen, dass sie in einer Blase leben – und das Feedback der Community erreicht sie nicht mehr.“
Anlass für ihre Kritik war Microsofts jüngstes Video zur neuen Preis- und Tierstruktur des Game Pass, in dem das Unternehmen betonte, Spielern künftig mehr Auswahl bieten zu wollen.
Fryer konterte dies mit scharfen Worten: „Sie haben gesagt, dass die Spieler jetzt mehr Freiheit hätten – und das stimmt. Sie haben sich entschieden. Sie sind gegangen.“
Die Äußerungen von Laura Fryer verdeutlichen die zunehmende Unzufriedenheit vieler Spieler mit den jüngsten Veränderungen beim Xbox Game Pass, insbesondere bei den steigenden Preisen für Neukunden und den Umstellungen innerhalb der Service-Tiers.
Das ist die Gier der großen Firmen. Ich sehe das auch gerade bei TKO und der WWE. Da werden die Ticketpreise bis ins unermessliche angehoben
… und sich fleißig an die Scheichs verkauft. Es ist wirklich krass, in wie vielen Entertainment-Bereichen der Fan aktuell mit dem Mittelfinger gezeigt bekommt, dass er am Ende eben nur Kunde ist und es dem Unternehmen nicht um den Kunden, sondern um die Kohle und den „Shareholder Value“ geht.
Im Kapitalismus werfen wir uns alle ständig gegenseitig Gier vor. Aber unendliches Wachstum mit endlichen Ressourcen hat halt seinen Preis…
Vorweg, ich finde allgemein die komplette Kommunikation von Microsoft ist unterirdisch. Ich Frage mich wirklich, welche Leute da in der PR/Marketing Abteilung sitzen oder ob da überhaupt noch jemand sitzt…
Meine persönliche Meinung, die Erhöhung von jetzt auf gleich, fällt zu hoch aus, bzw. viel wichtiger, es fehlt eine Stufe zwischen Ultimate und Premium… Ohne den ganzen Sondergedöns, aber mit Day 1. Vllt für 19.99€ und fertig.
Man darf bei dem Ultimate Abo nicht vergessen, wenn man alles nutzt was drin ist, eben auch Fortnite Crew, dann ist das ein super Preis. Allerdings führt es bei jedem der es nicht nutzt oder mit Fortnite nichts anfangen kann direkt zu einem Aufschrei. Hätte man mit einem weiteren Abo vermeiden können…
Das Thema Gier. Schwierig. Wenn man alles zusammen rechnet was der Game Pass bietet, dann ist er selbst für 26.99 € einfach nicht teuer.
Wenn in einem Jahr Forza, Fable, Gears, ein Fallout oder Doom oder sonst was erscheint. 4+ Titel. Dann sind wir schon bei 4x 79,99€.
= 319,96€ … Abo Preis für ein Jahr 323,88€
Da ist noch keine einziger Third Party Titel drin, kein Indie oder sonst was.
Finde es witzig da von „Gier“ zu sprechen. Aber so sind die Medien heute und leider auch viele Menschen. Am besten alles bekommen, aber möglichst wenig zahlen.
Natürlich nicht alle, aber einige User sollten sich mit ihrem Gaming Geschmack oder mit geringer Spielzeit pro Monat vllt auch Fragen ob sie die Zielgruppe für „Ultimate“ sind.
Ich zahle ja auch in anderen Lebensbereichen nicht das ultimate Abo oder die Versicherung mit dem Schutz gegen alles, selbst gegen Gefahren einer Dynamit Fabrik nebenan wenn das gar nicht der Fall ist.
Vorher war ultimate halt sogesehen zu günstig, weil der Preis so gering war, dass „jeder“ es einfach laufen lassen hat, selbst wenn er es wenig nutzt.
Und jetzt fühlt es sich so an, als würde einem was weggenommen werden, weil man den Ultimate Umfang nicht verlieren will, aber nur den Premium Preis zahlen möchte.
Auch witzig, das Cloud gaming läuft jetzt wie Sau und KEINER berichtet darüber. 😅
Ich habe Cloud gaming immer mal wieder getestet…. Mein Setup „Smartphone + Halterung direkt am Xbox Controller“
Es war immer eher schlecht als recht. Artefakt Bildung, Ruckler, nachladende Texturen, laaag… Selbst in spielen wie „Donut County „.
Jetzt läuft das sauber, die meiste Zeit als würde ich es nativ auf meiner Konsole spielen. Mehrere Abende habe ich das jetzt schon getestet, auch mit spielen aus meiner eigenen Bibliothek die nicht im Game Pass sind. Cronos, FF16… Spiele starten sehr schnell und laufen super. Total der Gamechanger für mich, da ich unterwegs eigentlich auch nur am Orten zocken würde wo ich eh im WLAN bin. Damit wird ein ROG für mich obsolet. 🤷😅 Wo man wieder bei der Kommunikation ist.
Naja, aber was hat denn die Spielzeit oder das Freizeitbudget etwa mit der Auswahl zu tun? Selbst, wenn ich wenig Zeit habe, würde ich ja für das knappe Zeitbudget gerne aus der vollen Auswahl schöpfen und dann nicht nur eine Mini-Auswahl vorgesetzt bekommen. Klar, gerne können sie Ubisofts und EAs Resterampe gerne hinter die Ultimate-Schranke packen (sind ja auch externe Services, die zusätzlich inkludiert werden), von mir aus eben auch so Dinge wie Cloud Gaming, die höhere Kosten für MS verursachen. Aber die Auswahl an Spielen einzuschränken oder die Day-One-Politik sind halt künstliches Gating.