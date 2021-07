Xbox Game Pass: Microsoft macht Werbung mit PlayStation-Controller

In einer der Cloud-Gaming-Werbespots von Microsoft ist zu sehen, wie jemand mit einem PlayStation-Controller via xCloud an einem Tablet Sea of Thieves spielt. Eine gewollte Aktion von Microsoft, die einmal mehr das breitgefächerte Zukunftsszenario des Redmonder-Riesen zeigt.

🎵Look at this photograph​

it's one of our cloud gaming ads​

Do you see what’s in those hands?​

It’s a controller from a different brand🎵 pic.twitter.com/K1nBk7GmOB

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 7, 2021