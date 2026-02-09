Xbox Game Pass: Microsoft plant großen Abo-Umbau – Gerücht

Neue Informationen aus dem Umfeld von Tom Warren und Windows Central deuten darauf hin, dass Microsoft derzeit an einem größeren Umbau des Xbox Game Pass arbeitet.

In Warrens aktueller Ausgabe seiner Microsoft‑Kolumne wird beschrieben, dass das Unternehmen verschiedene Wege prüft, um das Aboangebot zu erweitern und stärker zu verzahnen.

Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, den PC Game Pass mit einem anderen Tarif zusammenzuführen. Laut Warren könnte insbesondere eine Verschmelzung mit Xbox Game Pass Premium diskutiert werden. Windows Central bestätigt, dass entsprechende Überlegungen intern tatsächlich stattfinden. Konkrete Entscheidungen gibt es noch nicht, doch die Gespräche sollen sich bereits in einer frühen Phase befinden.

Parallel dazu untersucht Microsoft neue Bundle‑Optionen mit externen Diensten. Ziel ist es, zusätzliche Drittanbieter‑Services in Game‑Pass‑Mitgliedschaften einzubinden und damit den Gesamtwert des Abos zu erhöhen. Welche Partner infrage kommen, wurde nicht genannt, doch die Strategie erinnert an frühere Kooperationen, bei denen Streaming‑ oder Musikdienste zeitweise Teil des Angebots waren.

Warren erwähnt außerdem, dass Microsoft weiterhin an einem Modell arbeitet, das kostenloses Xbox Cloud Gaming testet. Dieses Feature soll jedoch kein eigener Game‑Pass‑Tarif werden, sondern eher als ergänzende Option dienen, die frühestens 2026 breiter ausgerollt werden könnte.

Damit zeichnet sich ab, dass Microsoft den Xbox Game Pass nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell weiterentwickeln möchte. Die kommenden Monate dürften zeigen, welche der diskutierten Modelle tatsächlich umgesetzt werden.