Xbox Game Pass: Microsoft plant kostenloses Xbox Cloud Gaming mit Werbung

Microsoft arbeitet angeblich an einer neuen Version von Xbox Cloud Gaming, die kostenlos verfügbar sein soll und durch Werbeeinblendungen finanziert wird.
Laut Berichten aus Insiderkreisen und von The Verge wird die Variante aktuell intern von Mitarbeitern getestet. Dabei können bestimmte Spiele ohne ein aktives Xbox Game Pass-Abo gestreamt werden.
Die Testphase sieht derzeit vor, dass vor Spielstart rund zwei Minuten an Werbespots abgespielt werden, bevor der Stream beginnt. Zudem sind die Sessions aktuell auf eine Stunde pro Spiel begrenzt, mit einem Maximum von fünf Stunden pro Monat. Ob diese Einschränkungen auch in der finalen Version gelten werden, ist noch unklar.
Das Angebot soll nicht nur eine Auswahl an Titeln umfassen, sondern auch Spiele, die Nutzer bereits besitzen, sowie die regelmäßig angebotenen Free Play Days. Zusätzlich soll es Zugriff auf die Bibliothek der Xbox Retro Classics geben, die über den Streamingdienst gespielt werden können.
Die werbefinanzierte Version von Xbox Cloud Gaming wird plattformübergreifend funktionieren – auf PC, Xbox-Konsolen, mobilen Endgeräten und im Browser. Nach den internen Tests plant Microsoft einen öffentlichen Beta-Test, bevor der Dienst offiziell in den kommenden Monaten startet.
Offiziell angekündigt wurde bisher jedoch noch nichts!
Überall nur noch Werbung, damit man gezwungen wird irgendwelche Abos abzuschließen 🤮
Finde ich gut.👍👍
Finde ich Scheiße 👎👎
in Ordnung nur, wenns nicht im aktiven Gamepass Abo ist..
sowas kann ich nicht ausstehen.. Abos am unteren Ende mit Werbung, wozu zahl ich denn ?
Mal sehen wie nervig das mit der Werbung wird, wenn es denn stimmen sollte.
Klingt furchtbar
Bleibe da lieber beim Kaufen
Besser als noch mehr Werbung zu ertragen
Die sollen lieber kostenloses Online zocken zur Verfügung stellen, wäre einfacher zu handhaben als komplette Spiele zu streamen.
Und was auf jeden Fall sein wird, die Werbung wird flüssig laufen während die Spiele immer wieder stottern werden.
Nachtrag: Gerüchte halber wird wohl mit dem kostenlosen Cloud Gaming noch ordentlich rumexperimentiert. So soll es zum Start der Session ca 2 Min. Werbung geben und dann wohl immer wieder mal. Zusätzlich sollen dort nur eigene Spiele, Xbox Classics und Games die gerade FreePlayDays haben unterstützt werden also nicht der komplette Katalog. Zusätzlich wird wohl noch an einer zeitlichen Beschränkung gearbeitet, pro Tag eine freie Stunde zocken, fünf in der Woche.
Das wäre alles überhaupt keine Alternative und wäre der komplette Upfuck und klingt auch erstmal so als wäre es noch lange nicht Marktreif, wahrscheinlich erstmal das „kostenlos“ droppen lassen wegen der negativen Stimmung gerade wegen der Erhöhung.
Die Kuh muss maximal gemolken werden und ich hab dafür noch alternative Ideen für Microsoft.
– Werbeunterbrechung in Spielen. Alle paar Minuten gibt’s einen Clip von Manscaped, damit du dir auch ordentlich die Eier rasierst, bevor MS dich melkt und Ralf Schumacher erzählt dir, was dein Auto wert ist.
– Xbox Laufzeit gegen Moneymoneymoney. Jede Stunde die die Box läuft – 70ct. Wenn man AFK ist oder bei den Werbeunterbrechungen zahlt man nur günstige 30 ct. die Stunde.
– Bezahlbare Gamerscore. Achievement Hunter können sich die Million an GS jetzt auch erkaufen. 10 ct. pro Punkt.
– Achievements werden komplett verhüllt, aber wer 10 ct. zahlt, darf einmal das Glücksrad drehen und ein zufälliges Achievement wird offenbart. Dabei sind leider auch doppelte möglich, aber die Chancen sind gut.
– Crossplay-Gebühren
– Free2play-Gebühren
– Peripherie-Verbindungsgebühren
– Shopstöber-Gebühren
– Messager-Gebühren
– Das Videoschnitt-Programm wird kostenpflichtig
Werbeunterbrechung? Wieso nicht einfach während des spielens permanent einen animierten Banner einblenden? Zusätzlich schrumpft das Gameplay alle paar Minuten zusammen und ein Werbeclip läuft auf der neu entstandenen Fläche.
Man will ja schließlich kundenfreundlich sein und das daddeln nicht unterbrechen.
gratis mit Werbung…passt auch wieder nicht
ohne Werbung…passt auch nicht
3 Möglichkeiten für den Gamepass…passt auch wieder nicht
was würde den passen?
Irgendwas das sich nicht nach maximaler Profitmacherei anfühlt? Eine Konsole, bei der ich mich wohlfühle und nicht das Gefühl haben muss, als ob alles darauf ausgelegt ist, mich maximal zu schröpfen?
Wäre weiterhin absolut nichts für mich.
5 Stunden im Monat was willstn damit effektiv spielen? Achja.. das soll ja nicht effektiv oder kundenfreundlich sein, nur anfüttern..
Das wäre dann auch nur der Anfang, der nächste Schritt Werbung im Bezahlmodel. Machen die Filme/Serien Streaming Anbieter ja mittlerweile auch.