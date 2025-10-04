Xbox Game Pass: Microsoft plant kostenloses Xbox Cloud Gaming mit Werbung

Microsoft arbeitet angeblich an einer neuen Version von Xbox Cloud Gaming, die kostenlos verfügbar sein soll und durch Werbeeinblendungen finanziert wird.

Laut Berichten aus Insiderkreisen und von The Verge wird die Variante aktuell intern von Mitarbeitern getestet. Dabei können bestimmte Spiele ohne ein aktives Xbox Game Pass-Abo gestreamt werden.

Die Testphase sieht derzeit vor, dass vor Spielstart rund zwei Minuten an Werbespots abgespielt werden, bevor der Stream beginnt. Zudem sind die Sessions aktuell auf eine Stunde pro Spiel begrenzt, mit einem Maximum von fünf Stunden pro Monat. Ob diese Einschränkungen auch in der finalen Version gelten werden, ist noch unklar.

Das Angebot soll nicht nur eine Auswahl an Titeln umfassen, sondern auch Spiele, die Nutzer bereits besitzen, sowie die regelmäßig angebotenen Free Play Days. Zusätzlich soll es Zugriff auf die Bibliothek der Xbox Retro Classics geben, die über den Streamingdienst gespielt werden können.

Die werbefinanzierte Version von Xbox Cloud Gaming wird plattformübergreifend funktionieren – auf PC, Xbox-Konsolen, mobilen Endgeräten und im Browser. Nach den internen Tests plant Microsoft einen öffentlichen Beta-Test, bevor der Dienst offiziell in den kommenden Monaten startet.

Offiziell angekündigt wurde bisher jedoch noch nichts!