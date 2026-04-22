Xbox Game Pass: Microsoft plant radikal flexible Abo-Pläne – Gerücht

Xbox Game Pass erreicht laut Analyse seine Grenzen durch Call of Duty und könnte künftig flexiblere Abo-Modelle erhalten.

Eine neue Analyse beschreibt strukturelle Grenzen des Geschäftsmodells von Xbox Game Pass, die vor allem durch Call of Duty sichtbar werden.

Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Belastung durch die Integration großer First-Party-Marken in den Game Pass. Besonders Call of Duty gilt dabei als Problemfall, da die Marke auf hohe klassische Verkaufszahlen ausgelegt ist und gleichzeitig enorme Produktionskosten verursacht. Die Kombination aus Day-One-Verfügbarkeit im Abo und hohen Entwicklungskosten soll das bestehende Modell zunehmend unter Druck setzen.

Gestern Abend wurde Xbox Game Pass Ultimate überraschend auf 20,99 Euro pro Monat reduziert, nachdem zuvor ein Preisanstieg auf 26,99 Euro erfolgt war. Auch der PC Game Pass wurde auf 12,99 Euro monatlich gesenkt. Laut einem Bericht von Windows Central steht dieser wirtschaftliche Druck in direktem Zusammenhang mit der Balance zwischen Abonnement-Einnahmen und entgangenen Einzelverkäufen großer Titel.

Während andere große Xbox-Franchises wie Forza weiterhin im Game Pass enthalten bleiben, wird Call of Duty als Sonderfall beschrieben. Der Bericht verweist darauf, dass die Serie aufgrund ihrer Marktgröße und Kostenstruktur nicht optimal in das Abo-Modell passt. Vergleichbare Dienste wie World of Warcraft oder Minecraft Realms sind ebenfalls nicht vollständig in Game Pass integriert, um eine Kannibalisierung bestehender Einnahmequellen zu vermeiden.

Demnach arbeitet Microsoft intern mit Modellen, die mögliche Umsatzverluste einzelner Spiele innerhalb des Game Pass auf die jeweiligen Studios zurückrechnen. Ziel sei es, eine Balance zwischen Abonnementwachstum und klassischem Spieleverkauf zu halten.

Langfristig könnte sich das Game-Pass-Modell laut Bericht weiterentwickeln. Interne Hinweise deuten auf flexiblere Abo-Strukturen hin, bei denen Nutzer Inhalte modular auswählen können. Unter den genannten Codenamen „Duet“ und „Triton“ werden mögliche zukünftige Paketlösungen beschrieben, bei denen einzelne Bestandteile wie Cloud Gaming, Zusatzabos oder bestimmte Spielkataloge separat kombiniert werden könnten.

Auch Erweiterungen um externe Dienste oder zusätzliche Optionen wie ein Familienmodell werden als mögliche Entwicklung genannt. Offiziell bestätigt sind diese Pläne jedoch nicht.