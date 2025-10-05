Xbox Game Pass: Microsoft streicht DLC-Rabatte für Abonnenten

Microsoft hat still und leise einen der langjährigen Vorteile von Xbox Game Pass entfernt: Rabatte auf DLCs und Add-ons, wie wir bereits berichtet haben.
Bisher erhielten Mitglieder 10 % Preisnachlass auf Erweiterungen und Ingame-Inhalte, doch diese Option ist nun verschwunden – ohne vorherige Ankündigung.
Zuerst fiel die Änderung bei Call of Duty Points auf, anschließend auch bei Spielen wie Starfield, Indiana Jones and the Great Circle und Forza Horizon 5, die zuvor rabattierte Add-ons angeboten hatten.
Ein Microsoft-Sprecher erklärte gegenüber Insider Gaming: „Dies ist nicht auf ein bestimmtes Spiel bezogen und gilt für alle Spiele und DLC-Käufe. Anstelle eines Rabatts auf die Einkäufe erhalten Ultimate- und Premium-Abonnenten 10 % bzw. 5 % Punkte beim Kauf ausgewählter Spiele und Add-Ons aus der Game Pass-Bibliothek. Ultimate-Mitglieder erhalten weiterhin 20 % Rabatt auf ausgewählte Spiele aus der Game Pass-Bibliothek. Darüber hinaus erhalten alle Rewards-Mitglieder beim Kauf von Spielen und Add-Ons im Store Punkte, Premium- und Ultimate-Abonnenten sogar noch mehr, nämlich 2x bzw. 4x.“
Damit setzt Microsoft stärker auf sein Rewards-Programm, während ein direkter DLC-Preisvorteil entfällt.
Kombiniert mit der jüngsten Preiserhöhung und dem Wegfall anderer Features dürfte jedoch das Vertrauen vieler Abonnenten weiter sinken. Microsoft betont, man wolle den Game Pass durch mehr Rewards und Boni „attraktiver“ machen. Doch für die Community wirkt es zunehmend so, als ob die Vorteile Stück für Stück zurückgefahren werden – während die Kosten steigen, was eine riesige Kündigungswelle ausgelöst haben soll.
103 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jeden Tag gibt es miese News zu MS. Die machen gerade alles richtig wenn sie ihre Plattform an die Wand fahren wollen.
Schrieb der blaue Prophet
Was hat das mit Blau zu tun? Schwachsinnige Aussage 😉
Hätte mir am Anfang der Konsolen Generation jemand gesagt wo die Reise hingeht, hätte ich ihn ausgelacht. Traurig wenn es sich so bewahrheiteten sollte mit dem Ende der Hardware. Naja ich hab ja noch den PC.
Naja ms hat anscheinend kein Bock mehr auf Xbox wie man sieht
Spielen werden wir alle weiterhin 😅✌🏻 habe diese Rabatte selten genutzt, immer blöde wenn was wegfällt. Glaube der Unmut is in anderen Ländern deutlicher un verständlicher 🐙🤔 hätte uns och schlimmer treffen können 😅
Ach ja 2020…
Eine neue Top Konsole, krasse Spiele in der Pipeline. Gamepass fürn 10er und etliche Wege Rewards zu sammeln.
Manchmal denke ich wir sind selbst schuld weil wir schon damals GP fürn Appel und Ei haben wollten als er noch sehr erschwinglich war, Rewardpunkte in den 100.000er Bereichen gehortet haben und uns unsere Games via VPN ausm Ausland geholt haben.
In der letzten Konsolengenerstion sind dann auch eines Tages die Freunde dazugestoßen die sich anfangs keine Konsole für 500€ kaufen wollten, für 250-300 mit Spiel war das dann schon eher ein Argument. Heute haste garkein Argument mehr wieso man sich die Konsole später holen sollte.
Als meine OG One den Geist langsam aufgab war es nicht ganz so schlimm weil es ja dann die bessere, günstigere One S gab. Später kam dann das Monster mit der One X.
Bin echt traurig wie sich die letzten 7 Jahre im Gaming entwickelt haben und wünsche mir manchmal dass es den GP vielleicht garnicht gegeben hätte.
Dein Kommentar gefällt mir sehr gut 👍🏻
Deinen letzten Halbsatz verstehe ich allerdings gar nicht. Denn was sollte im Gaming anders sein, wenn es den GP nicht gegeben hätte? Außer, dass die Xbox in der alten Konsolenwelt möglicherweise schon ganz verschwunden wäre.
MS entwickelt sich immer mehr zum Saftladen, sorry. Wenn das die Auswirkungen des ABK Deals sind hätten das lassen sollen. Scheinbar möchte jemand schneller wieder sein Geld
Dass sie Kundenvorteile an allen Enden streichen kann sowohl bedeuten, dass es zu schlecht läuft als auch, dass es ihnen schon zu gut geht und man das Geld nicht liegen lassen will. Aus deren Sicht scheinbar unabhängig davon eine Optimierung und sie erwarten dadurch mehr Umsatz, obwohl ein Kaufanreiz wegfällt.
Wenn Bloomberg recht haben sollte, wirken die Maßnahmen irgendwie verzweifelt.
Wie @Naji823 oben geschrieben hat, wurden Benefits wie Rewards aber auch dankend bis zum Anschlag ausgereizt.
Hinter dem Vorhang vermute ich da komplexere Zusammenhänge, aber der ABK Deal hat für mich jetzt auch noch nichts wirklich positives gebracht.
Ich denke, auf lange Sicht will man einfach nur alle in ein oder mehrere Abos kriegen. Die Höhe der Preissteigerung für den GP ist übertrieben und hätte langsamer und schrittweise angehoben werden sollen, aber teurere Hardware, weniger Rabatte, teurere Spiele … Kaufen – also einmal Geld ausgeben, evtl. sogar im Sale – und dann etwas jederzeit spielen können – soll so unattraktiv wie möglich gemacht werden.
Dann wirken 30 $ für ein Abo gar nicht mehr so schlimm und da die Cloud jetzt in jeder Stufe drin ist, kann man auf bereits vorhandene Hardware zurückgreifen, um sein Abo zu nutzen. Und hey, da man ja kein Geld für ein Gerät ausgibt, kann man ja vielleicht doch nochmal WoW am PC spielen. Oder vielleicht doch diese historisch und militärisch akkuraten Skins in Call of Duty ausprobieren.
Ständig wiederkehrende Einnahmen, am besten ohne irgendetwas „aus der Hand zu geben“ … Das ist die Traumzukunft für MS. Und andere natürlich auch.
Ja war absehbar. Hatte es immer wieder mal genutzt. Nunja ist nun mal so, viel Rum heulen bringt halt auch nichts. Tun kann man nichts dagegen. Ist fast wie in den 90ern das waren Fette Jahre wo es uns gut ging. Jetzt sind wir einige Jahre später und es ist halt nicht mehr so toll, dennoch wird man alles hinbekommen.
Schon heftig wieviel Diskussionen der Gamepass ausgelöst hat, man könnte meinen dass das Zocken vorher ohne Gamepass nicht funktioniert hat.
Jetzt hat aufeinmal gefühlt jeder einen
Gamepass und ist betroffen.
Viele User sagen doch schon Jahre lang das der Gamepass viel zu günstig für die heutigen Verhältnisse ist.
Ich bin auch gespannt was die Zukunft bringt aber ich werde mich bestimmt nicht zu sehr vertiefen
Warte nur noch auf die Nachricht das es keine neue Konsole mehr geben wird, wird wohl nicht mehr lange dauern. Schade, aber selbst eingebrockt den ganzen Müll mit GP, AB Kauf und den Multi weg.
Ja dann warte mal. Aber gib dir auch richtig Mühe dabei. Wäre ja schade, wenn aus der ganzen Arbeit nichts wird 😉
Werd an dich denken wenn die erste news dazu kommt 😉 Versteh mich nicht falsch, hoffe wirklich auf ne neue xbox Konsole, mir auch egal ob mit oder ohne Steam, komm jetzt auch ohne gut aus. Nur ich persönlich glaube halt nicht mehr an eine neue Konsole, MS weiß das die sich wahrscheinlich noch schlechter verkaufen würde. Aber abwarten, vlt seh ich das ja auch komplett falsch, was natürlich super wäre.
Also ich habe überhaupt keine Angst davor völlig daneben zu liegen.
Bin mir unabhängig davon aber weiterhin sehr sicher, dass da mehr Xboxen kommen werden, als den Kritikern lieb ist.
Setze da auf die Gerüchte zur Skalierbarkeit der Magnus APU.
„Werd an dich denken wenn die erste news dazu kommt.“
Da haben wir bestimmt schon mehrere Iterationen durch den Würmerverdauungstrakt gemacht. 🤣👍🏻
Also ich habe aktuell unter bzw. neben dem TV eine Series X, eine Switch 1 und eine ps3 stehen.
Die ps3 habe ich hauptsächlich wegen Uncharted, Killzone und ein paar andere Spiele angeschlossen.
Auf der Series X natürlich alles was aktuell so erschienen ist, wobei ich keinen Gamepass nutze. Ich hab generell schon länger nichts mehr gekauft weil ich mich meinem Backlog widme.
Auf der Switch 1 hab ich die 12+12 Monate zum Preis von 12 Monate Switch online genutzt und spiele dort Grad sehr viele GBA, Snes und n64 Spiele.
Da unser Laptop kaputt ging und ich meine Frau mal wieder von einem Tower PC überzeugen konnte (Günstiger, nachrüstbar, etc.) habe ich dort mal wieder Steam installiert und mir tatsächlich gerade im Herbst Sale ein paar wirklich günstige Schnäppchen geschnappt (The Witcher 1 für 1,19€ z.B.)
Prozessor ist top und die Grafikkarte war die alte von nem Freund (Radeon 570 8gb, eine Mittelklasse Karte von 2017)
Jedenfalls glaube ich das ich jetzt einfach auf dem PC bleibe und irgendwann meinem Sohn und mir eine Switch 2 kaufe (er ist mittlerweile 5 Jahre Alt)
Also bleibe ich wohl noch seeeehr lange bei meinem jetzigen SetUp.
Die Gaming Preise sind einfach mittlerweile teuer.
PC und Switch sind da denke ich ein guter zukunft sichere Sache. Gerade wenn die Basis vom PC schon da ist.
Okay wie nun mehrmals erwähnt ich bin diese Woche zu Playstation gewechselt – damit will ich nicht nerven, aber habe was bemerkt was vielleicht allen helfen könnte.
Hab für mich beschlossen auf Playstation nur Plus ohne Extra oder Premium zu nehmen. Nicht wegen Geld, sondern weil ich es richtig befreiend finde. Game Pass bombt eine richtig mit Games zu, dann kauft man doch auch was weil grad billig im Sale und alles will gespielt werden. Bei mir nahm das echt über Hand und es wurde mehr Stress als Spass.
Auf Playstation hab ich nun Möglichkeit zum Neuanfang und kaufe gezielt was auch gespielt wird ohne Stress. Bau mir so eine Top Bibliothek von den letzten 2 Generationen auf… ganz ohne Druck und Stress. Klar in Summe teurer aber auch nicht sehr. Uncharted Collection um einen 10er Sale… und Wolfenstein Komplett Set 14 Euro. Damit bin ich locker 2 Monate bedient…
Fühlt sich grad ein bissi so an wie die Simpsons Folge wo Strom ausfällt und alle Kinder vor die Tür in Sonne treten und entdecken wieviel Spass es draußen macht🤣
Worauf ich hinaus will, eventuell ist es auch für andere ganz gut den Game Pass zu stornieren und MS tut so manchen sogar einen Gefallen.