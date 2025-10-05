Xbox Game Pass: Microsoft streicht DLC-Rabatte für Abonnenten

Microsoft hat still und leise einen der langjährigen Vorteile von Xbox Game Pass entfernt: Rabatte auf DLCs und Add-ons, wie wir bereits berichtet haben.

Bisher erhielten Mitglieder 10 % Preisnachlass auf Erweiterungen und Ingame-Inhalte, doch diese Option ist nun verschwunden – ohne vorherige Ankündigung.

Zuerst fiel die Änderung bei Call of Duty Points auf, anschließend auch bei Spielen wie Starfield, Indiana Jones and the Great Circle und Forza Horizon 5, die zuvor rabattierte Add-ons angeboten hatten.

Ein Microsoft-Sprecher erklärte gegenüber Insider Gaming: „Dies ist nicht auf ein bestimmtes Spiel bezogen und gilt für alle Spiele und DLC-Käufe. Anstelle eines Rabatts auf die Einkäufe erhalten Ultimate- und Premium-Abonnenten 10 % bzw. 5 % Punkte beim Kauf ausgewählter Spiele und Add-Ons aus der Game Pass-Bibliothek. Ultimate-Mitglieder erhalten weiterhin 20 % Rabatt auf ausgewählte Spiele aus der Game Pass-Bibliothek. Darüber hinaus erhalten alle Rewards-Mitglieder beim Kauf von Spielen und Add-Ons im Store Punkte, Premium- und Ultimate-Abonnenten sogar noch mehr, nämlich 2x bzw. 4x.“

Damit setzt Microsoft stärker auf sein Rewards-Programm, während ein direkter DLC-Preisvorteil entfällt.

Kombiniert mit der jüngsten Preiserhöhung und dem Wegfall anderer Features dürfte jedoch das Vertrauen vieler Abonnenten weiter sinken. Microsoft betont, man wolle den Game Pass durch mehr Rewards und Boni „attraktiver“ machen. Doch für die Community wirkt es zunehmend so, als ob die Vorteile Stück für Stück zurückgefahren werden – während die Kosten steigen, was eine riesige Kündigungswelle ausgelöst haben soll.