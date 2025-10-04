Xbox Game Pass: Microsoft versucht Preiserhöhung zu verteidigen.

Microsoft hat sich erstmals ausführlicher zur Preiserhöhung des Xbox Game Pass geäußert. In einem Interview mit The Verge erklärte Dustin Blackwell, Director of Gaming and Platform Communications, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Laut Blackwell sei das Ziel, den Abonnenten trotz höherer Kosten mehr Inhalte und Mehrwert zu bieten.
Konkret verwies er auf die stetig wachsende Spielebibliothek, den Ausbau des Cloud Gaming-Angebots sowie die steigende Anzahl an Day-One-Releases. Spieler erhalten demnach Zugang zu über 75 Spielen direkt zum Release pro Jahr, was einem Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Dustin Blackwell sagte: „Wir wissen, dass Preiserhöhungen für niemanden ein Grund zur Freude sind, aber wir versuchen, diese Pläne durch einen höheren Wert zu verstärken. Das ist etwas, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, und wir hören auf das Feedback der Spieler und der Community, um zu versuchen, ihnen mehr von dem zu bieten, wonach sie fragen.“
„Außerdem bieten wir jetzt jedes Jahr Zugang zu mehr als 75 Day-One-Veröffentlichungen. Das ist ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber den Day-One-Titeln, die wir letztes Jahr zur Verfügung gestellt haben.“
Zusätzlich hebt Microsoft die Integration von Ubisoft+ Classics und das Fortnite Crew-Paket als neue Vorteile hervor, die in den höheren Xbox Game Pass-Tarifen enthalten sind. Damit soll die Attraktivität des Abos trotz der gestiegenen Preise langfristig erhalten bleiben.
Blackwell betonte außerdem, dass Microsoft das Feedback der Community ernst nehme und weiter an Verbesserungen des Dienstes arbeiten werde.
Für mich ist die Begründung einfach nur Schwachsinngelaber. Die wollen einen Mehrwert bieten, den der Gamepass eigentlich schon hatte. Preis/Leistung war mal gut. Anstatt zu schauen, dass man das ganze nicht noch mehr aufbläht, versucht man unnötiges Zeug mitzuverkaufen, das 80% der Spieler nie nutzen wird. Das hatte man eigentlich auch im Gamepass schon, das 80% der Spiele für mich uninteressant sind, ich das aber akzeptiert habe, solange der Gamepass „günstig“ war. Der ist jetzt alles andere als günstig. Wenn man ehrlich ist, sind die beiden günstigeren Abos völlig uninteressant. Ubisoft und Fortnite soll man jetzt mitfinanzieren? Ganz bestimmt nicht! Beides hätte ich niemals abonniert und lasse mir das auch nicht unterschieben. Unsere Kündigung bleibt bestehen! Die nächsten Wochen werden zeigen, ob ich die XBox überhaupt behalte. Die Ally kommt jetzt definitiv nicht ins Haus! Niemand bekommt es hin, ein Netflix für Spieler zu machen, das jeder bezahlen will/kann. Irgendwann kommt der Gierhals zum Vorschein und macht das ganze zu nichte. Die XBox habe ich wegen dem Gamepass eigentlich erst gekauft, jetzt muss ich zusehen wie das Ding an die Wand gefahren wird. Abos kann man anders gestalten wenn ma seine Kunden halten will aber definitiv nicht so!
Mein Gamepass läuft auch in 11 Tagen aus… Ich finde es mehr als bedenklich, dass M$ DayOne-Releases jetzt in das teuerste Abo steckt. Vor allem weil niemand nach diesen sogenannten „Verbesserungen“ wie Fortnite Crew gefragt hat. Wo hört man denn da bitte auf das Feedback der Spieler? Man hätte vorher fragen können, was die die Speiler haben wollen. Alles nur PR-Gelaber… Was mich allerdings interessiert… wie ist jetzt die Umrechnung von Core auf Ultimate? Ich kaufe 3 Jahre Core und bekomme nur noch ein halbes Jahr Ultimate?
Bin gerade etwas verwirrt. Mich hat der GamePass Ultimate gerade 14,99€ gekostet und in meiner Account Verwaltung stehen die auch für November wieder an. 🤷♂️ Mal sehen wie es weiter geht. Stelle dann aber auf Premium um, wenn es teurer wird. Den „Mehrwert“ sehe ich nicht! MS bietet mir auch Day One nichts Nennswertes. Seine Äußerungen sind in meinen Augen nur Ausreden. MS befand sich auf einem guten Weg ernsthafte Konkurrenz zur PlayStation zu werden und ist jetzt im Begriff abzubiegen. Ich halte das für einen Fehler.
So lange du keine Mail von MS über die Preiserhöhung bekommst, bleibt für dich als Bestandskunde der alte Preis.
Danke für die Info!
Am 13.10. werden mir 14,99 abgebucht, und ich hoffe das es für Bestandskunden auch so bleibt. Der neue, unverschämte Preis, gilt vielleicht nur für Neukunden.
Alles PR-Gelaber, weiter nichts. Der angelich neue „Mehrwert“ war schon vorhanden und nach den alten Ubischrott-Kamellen und Fortnite hat niemand gefragt. Das wurde uns aufgezwungen, um die Preiserhöhung zu rechtfertigen. U.a. 10 Jahre alte Ubischrott-Spiele, die es nicht mal im Laden in der Ramschkiste gibt? Echt jetzt?
Cool down
Relax
Take ist easy…..
Betrachten wir die Sache mal rein nüchtern ohne jegliche Emotionen und vor allem ohne nur unser eigenes ego in den Vordergrund zu rücken und schon sieht die Sache eigentlich ganz anders aus.
Und ja, auch ich brauche weder clsssic noch Crew nich finde ich UVP +9,- gut. Aber das wäre mein ego.
Rein nüchtern betrachtet gibt es da mehrere Punkte die man einfach mal bedenken sollte.
1. MS will am GamePass verdienen. Und auch wenn der bei uns 27,- für ultimate jetzt kostet bedeutet das eben nicht das MS 27,- daran verdient. Da sind wöhrungsschwanken genauso wie Preise in anderen Ländern, die key Verkäufe, Steuern und noch vieles mehr mit drin. Pro Kopf dürfte wohl eine reine Einnahme von vielleicht 10,- allerhöchstens 15,- für ultimate für MS realistisch sein.
2. Ja, ich brauch keine Crew. Der Nächste spielt aber vielleicht fortnite und hat auch Crew und freut dich das er jetzt billiger davon kommt.
3. Ich kann keine UVP gegen Spielekeys oder Disk Preise rechnen. Einfach weil es das Abo auch als key gibt und damit entsprechend billiger.Damit funktioniert keine srgumention das man die spiele ja für 60-65 Euro bekommt und man ja nur Core benötigen würde, was eh schon mal falsch wäre weil die Meisten hier dann auch wieder core als UVP rechnen. Kaufe ich ultimate als key kostet mich das aktuell 160,- pro Jahr. Kaufe ich core als key sind das schon 50, bleiben 110 Differenz nur noch was zwar 2 Vollpreispielen entsprechend würde zu release, aber das wäre dann auch alles was ich hätte für das ganze Jahr. Jedes weitere Spiel welches im GamePass drin ist verringert diese Rechnung sobald ich es spiele.
4. Und hier seien wir dann mal ganz ehrlich : rechnet euch mal aus wie viel ihr bisher wirklich für ultimate bezahlt habt und wie viel ihr zu dem Zeitpunkt für die Spiele die ihr gespielt habt bezahlt hättet und dann rechnet noch core mit ein. Ich glaube kaum das allein in Deutschland die Anzahl der registrierten Nutzer dieser Webseite. Auch nur ansatzweise durch ultimate im minus wären und wohl eher man locker die 2-3fache Summe die man bezahlt hat eingespart hat bisher.
5. Habt ihr netflix, Prime, Disney, dazn oder was auch immer? Beschwert ihr euch da auch das ihr für Inhalte bezahlen müsst die ihr gar nicht nutzt. Eher nicht. Da wird einfsch gezahlt und es so hingenommen weils ja doch n tolles Angebot für euch ist. Das 99% aller Nutzer nicht mal 1% des Angebots selbst nutzen interessiert da niemanden.
Und ja, 50% teurer sind ne Menge, gerade wenn man die Vorteile nicht nutzt die einem dann noch als zusatz geboten werden.
Aber 50% sind eben auch nur eine Zahl und per key landet man zumindest die nächsten 3 Jahre aktuell noch bei 13,- pro Monat was sogar noch unter der UVP von Premium ist.
Also einfach mal wirklich nüchtern betrachten und schauen was für einen selbst zutrifft und vor allem wie man was für sich selbst nutzen kann wenn man es denn nutzen will.
Und ja, 9,- sind viel, 9,-sind 50% Aufpreis.
Aber das ist eben auch nicht das was man wirklich zahlen müsste, egal wie sehr man sich aufregen will.
Bla Bla Bla.Das ubi Classics braucht keiner.Die Titel bekommt man im Sale für ein paar Euro.Ich würde das gelten lassen wenn man ubi plus mit aufgenommen hätte,das wäre tatsächlich ein echtes Verkaufsargument.Und Day one Spiele?Kommt drauf an was man damit meint.Das werden wohl nicht nur Double A bis Triple A sein sondern auch viel indie kram.
Mit dem Schrott labern werde ich auch nicht mehr verlängern 👋🏻
Mir ist es zu teuer für das was ich bekomme. Bis 19.99 wäre ich mitgegangen, aber 26.99 ist mir einfach zu viel im Monat. Die Spiele die ich gern im gamepass gespielt habe Kauf ich mir dann und für online Games steige ich einfach auf pc um. Das hat mich sowie schon immer geärgert das ich Geld bezahlen muss um online zu spielen.
Im Endeffekt steht da „Ja wir wissen, das es teurer wird, aber wir machen auch das selbe wie vorher, also ist das auch berechtigt und stellt euch mal nicht so an, schließlich brauchen unsere Großaktionäre mehr Dividende!“