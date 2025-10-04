Xbox Game Pass: Microsoft versucht Preiserhöhung zu verteidigen.

Microsoft hat sich erstmals ausführlicher zur Preiserhöhung des Xbox Game Pass geäußert. In einem Interview mit The Verge erklärte Dustin Blackwell, Director of Gaming and Platform Communications, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Laut Blackwell sei das Ziel, den Abonnenten trotz höherer Kosten mehr Inhalte und Mehrwert zu bieten.

Konkret verwies er auf die stetig wachsende Spielebibliothek, den Ausbau des Cloud Gaming-Angebots sowie die steigende Anzahl an Day-One-Releases. Spieler erhalten demnach Zugang zu über 75 Spielen direkt zum Release pro Jahr, was einem Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Dustin Blackwell sagte: „Wir wissen, dass Preiserhöhungen für niemanden ein Grund zur Freude sind, aber wir versuchen, diese Pläne durch einen höheren Wert zu verstärken. Das ist etwas, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, und wir hören auf das Feedback der Spieler und der Community, um zu versuchen, ihnen mehr von dem zu bieten, wonach sie fragen.“ „Außerdem bieten wir jetzt jedes Jahr Zugang zu mehr als 75 Day-One-Veröffentlichungen. Das ist ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber den Day-One-Titeln, die wir letztes Jahr zur Verfügung gestellt haben.“

Zusätzlich hebt Microsoft die Integration von Ubisoft+ Classics und das Fortnite Crew-Paket als neue Vorteile hervor, die in den höheren Xbox Game Pass-Tarifen enthalten sind. Damit soll die Attraktivität des Abos trotz der gestiegenen Preise langfristig erhalten bleiben.

Blackwell betonte außerdem, dass Microsoft das Feedback der Community ernst nehme und weiter an Verbesserungen des Dienstes arbeiten werde.