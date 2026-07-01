Xbox Game Pass: Microsoft will euch unbedingt wissen lassen: Call of Duty nicht mehr im Abo

Mit Call of Duty: Modern Warfare 4 verfolgt Microsoft eine ungewöhnlich direkte Kommunikationsstrategie. Das Unternehmen macht derzeit an mehreren Stellen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Shooter nicht zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.
So weist Werbung für Call of Duty: Modern Warfare 4 ausdrücklich darauf hin, dass das Spiel „nicht im Xbox Game Pass“ enthalten ist. Offenbar möchte Microsoft Missverständnisse vermeiden, nachdem in den vergangenen beiden Jahren neue Call of Duty-Titel direkt zum Release im Abo erschienen sind.
Zusätzlich verschickt Xbox Direktnachrichten an Spieler, in denen der spätere Xbox Game Pass-Start bestätigt wird. Darin heißt es:
„Call of Duty: Modern Warfare 4 wird zum Launch nicht im Game Pass verfügbar sein. Die Verfügbarkeit im Game Pass beginnt in den Feiertagen 2027. Wenn du am ersten Tag spielen möchtest, musst du das Spiel kaufen.“
Damit ist offiziell bestätigt, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 erst Holiday 2027 in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Wer direkt zum Release einsteigen möchte, muss den Titel separat erwerben.
42 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach BO7 muss MW4 definitiv abliefern.
Microsoft soll es wie bei Amazon Prime machen.
Bei jedem Spiel die Optionen: Kaufen, Leihen, Abo
Mich würde es überhaupt nicht wundern wenn Microsoft in den USA verklagt wird.
Die Amis klagen sowieso wegen jedem Blödsinn.
können sie von mir aus ganz behalten!
Hab keinen GP und COD ist für mich eh der letzte Discoshooter. Von daher…
Gut, dass Call of Duty nicht mehr gleich ins Abo kommt. Dann kann Microsoft das Geld für bessere Spiele verwenden. Die letzten beiden CoD’s habe ich bis heute nicht einmal umsonst über das Gamepass-Abo installiert … weil die Reihe inzwischen leider wirklich schlechte Spiele abliefert.
Ist schon etwas seltsam, dass es sogar beworben wird, dass es nicht im Abo ist, aber zumindest fair. und auch die richtige Entscheidung imo.
Die Kampange hätte ich gleich gespielt, kann aber auch warten oder es an den freetoplay Tagen testen. Die neuen CODs sind eh nix für mich.