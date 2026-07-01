Xbox Game Pass: Microsoft will euch unbedingt wissen lassen: Call of Duty nicht mehr im Abo

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint nicht im Xbox Game Pass – Microsoft weist Spieler ausdrücklich darauf hin.

Mit Call of Duty: Modern Warfare 4 verfolgt Microsoft eine ungewöhnlich direkte Kommunikationsstrategie. Das Unternehmen macht derzeit an mehreren Stellen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Shooter nicht zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

So weist Werbung für Call of Duty: Modern Warfare 4 ausdrücklich darauf hin, dass das Spiel „nicht im Xbox Game Pass“ enthalten ist. Offenbar möchte Microsoft Missverständnisse vermeiden, nachdem in den vergangenen beiden Jahren neue Call of Duty-Titel direkt zum Release im Abo erschienen sind.

Zusätzlich verschickt Xbox Direktnachrichten an Spieler, in denen der spätere Xbox Game Pass-Start bestätigt wird. Darin heißt es:

„Call of Duty: Modern Warfare 4 wird zum Launch nicht im Game Pass verfügbar sein. Die Verfügbarkeit im Game Pass beginnt in den Feiertagen 2027. Wenn du am ersten Tag spielen möchtest, musst du das Spiel kaufen.“

Damit ist offiziell bestätigt, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 erst Holiday 2027 in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Wer direkt zum Release einsteigen möchte, muss den Titel separat erwerben.