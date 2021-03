Xbox Game Pass: Microsoft will Ubisoft+ ins Abo holen

Bereits Ende letzten Jahres kam das Gerücht auf, dass Ubisoft+ in Zukunft in den Xbox Game Pass kommen soll.

Mit dem Katalog von Bethesda und den Vault-Spielen von EA Play ist die Auswahl schon in den letzten Monaten sehr stark angestiegen. Da wäre es also nur sinnvoll für Microsoft, auch Assassin’s Creed und Co. mit in dieses Angebot zu integrieren.

Laut Jeff Grubb soll Microsoft auch weiterhin versuchen Ubisoft# in den Xbox Game Pass zu bekommen. Das sagte Grubb in einem Podcast.

Microsoft will demnach einen Weg finden, die Titel von Ubisoft den Abonnenten zugänglich zu machen. Wie das genau umgesetzt werden soll, bleibt aber abzuwarten.

Ubisoft+ ist derzeit nur für den PC verfügbar. Falls der Service tatsächlich auch in den Xbox Game Pass aufgenommen wird, könnte Ubisoft+ auch auf die Xbox-Konsole kommen.