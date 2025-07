Xbox Game Pass: Microsoft zahlt bis zu 50 Millionen für Spiele im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Welche Summen hinter den Deals stecken, die Microsoft für den Xbox Game Pass mit Entwicklern bzw. Publishern einfädelt, darüber erfährt man normalerweise nichts.

Ein Eintrag im Karriereprofil von Iain MacIntyre gibt darüber jetzt eine Vorstellung, was man bereit ist für Spiele auszugeben, damit sie im Abonnement des Xbox Game Pass landen.

Laut MacIntyre, der bis Juli als Senior Business Development Manager bei Microsoft angestellt war, habe er „über 500 Verträge im Wert von 50.000 bis über 50 Millionen Dollar ausgehandelt und damit sowohl Indie-Hits als auch AAA-Titel für Game Pass gesichert.“

Microsoft nimmt also eine Menge Geld in die Hand, um den Xbox Game Pass so attraktiv wie möglich zu machen.

Und wie wir seit dieser Woche erneut wissen, ist der Xbox Game Pass ein profitables Geschäft.