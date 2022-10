Xbox Game Pass: Mit 15 % profitabel für Microsoft, langsameres Wachstum auf Konsole

Der Xbox Game Pass stellt sich für Microsoft als ein profitables Geschäft heraus. Der Service mache rund 15 % des Gesamtumsatzes für Xbox-Inhalte und -Dienste aus, wie Xbox-Chef Phil Spencer bei einer Tech Live-Konferenz mit dem Wall Street Journal sagte.

„Game Pass macht als Gesamtanteil an unseren Einnahmen aus Inhalten und Diensten wahrscheinlich 15 Prozent aus. Ich glaube nicht, dass er größer wird als das. Ich denke, dass der Gesamtumsatz wächst, also 15 Prozent einer größeren Zahl, aber wir haben nicht diese Zukunft, in der ich denke, dass 50-70 Prozent unserer Einnahmen aus Abonnements kommen.“