Xbox Game Pass: Mit The Anacrusis gemeinsam gegen Außerirdische

Diesen Herbst erscheint mit The Anacrusis ein unendlich wiederholbarer Vier-Spieler-Koop-Ego-Shooter für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und im Xbox Game Pass.

Im Launch-Trailer seht ihr die Besetzung der ersten Season von The Anacrusis: Nessa, Guion, Liu und Lance. Diese ungewöhnlichen Helden sind unfreiwillige Kämpfer im Kampf zur Verteidigung der Menschheit gegen eine neu entdeckte außerirdische Bedrohung am Rande des erforschten Weltraums.

Die Entwickler versprechen eine KI (The Driver), die das Spiel jedes Mal verändert, wenn ihr The Anacrusis spielt. Sie soll jeden Aspekt kontrollieren, jeden Feind hervorbringen, jeden Boss lenken und alle Waffen, Geräte und Medikits platzieren. Das Ziel ist es, den perfekten Schwierigkeitsgrad für die Gruppe zu liefern. Aber da ist noch mehr. „The Driver“ soll wissen, wie viel von der Geschichte jeder Spieler erlebt hat, sodass sich die Geheimnisse des Alien-Angriffs, die Beziehungen zwischen den Charakteren und noch mehr von der Story im Laufe des Spiels entfalten.

Jedes Mal, wenn ihr The Anacrusis spielt, werdet ihr neue Perks finden. Diese Perks werden eure Spielweise von Spiel zu Spiel verändern. Ihr könnt all eure Upgrades stapeln, um der Offensivexperte eures Teams zu werden, eure Perks verteilen, um zum Allrounder zu werden, oder euch auf Heilung spezialisieren, um eure Freunde am Leben zu halten. Je mehr ihr spielt, desto mehr Vorteile schaltet ihr frei, und ihr teilt sie automatisch mit allen in eurem Team!