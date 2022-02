Xbox Game Pass: MLB The Show 22 zur Veröffentlichung im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

MLB The Show 22 erscheint am 5. April und landet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Abo.

Baseball-Fans können sich auch dieses Jahr wieder auf MLB The Show 22 auf der Xbox freuen! Doch es gibt noch mehr Gründe zu feiern, denn das Sportspiel landet direkt am Tag der Veröffentlichung am 05. April 2022 im Xbox Game Pass Abonnement.

Shohei Ohtani, einstimmiger AL MVP, ist dazu der MLB The Show 22 Cover-Athlet, wie ihr euch im neuen Trailer anschauen könnt: