Xbox Game Pass: Mobile Buchhandlung macht heute Halt im Abo

Mit diesem Neuzugang im Abo bauen sich Spieler mit Xbox Game Pass eine mobile Buchhandlung auf.

Kurz vor dem Start ins Wochenende baut Microsoft das Angebot im Xbox Game Pass weiter aus und ergänzt die Bibliothek um einen weiteren Titel. Mit Tiny Bookshop steht im Laufe des Tages ein neues Spiel für Abonnenten bereit.

Der Neuzugang ist breit aufgestellt und kann über Cloud, auf Xbox Series X|S, auf Handheld-Geräten sowie am PC gespielt werden. Zugriff erhalten Mitglieder von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und dem PC Game Pass, wodurch der Titel direkt für eine große Spielerbasis verfügbar ist.

Über Tiny Bookshop

In Tiny Bookshop dreht sich alles um den Aufbau einer kleinen, mobilen Buchhandlung in einer idyllischen Küstenstadt. In einem Mix aus Story- und Management-Gameplay bestückt ihr euren Anhänger mit verschiedenen Buchgenres, reist zu malerischen Orten und kommt mit den eigenwilligen Bewohnern von Bookstonbury in Kontakt.

Individuelle Gestaltung spielt eine zentrale Rolle, denn gesammelte Dekorationen verändern nicht nur das Erscheinungsbild des Ladens, sondern beeinflussen auch das Verhalten der Kundschaft und eröffnen neue spielerische Möglichkeiten. Gleichzeitig geht es darum, für jede Person das passende Buch zu finden oder ihren Geschmack gezielt zu erweitern.

Während sich nach und nach Beziehungen zu den Einwohnern entwickeln, lädt das Spiel dazu ein, die Geheimnisse der Küstenstadt zu erkunden und die eigene Sammlung aus Büchern und Dekor stetig auszubauen.