Xbox Game Pass: Möglicher Kombi-Tarif mit First-Party-Spielen und Netflix – Gerücht

Neue Hinweise zum Xbox Game Pass deuten auf ein mögliches Kombi-Modell mit Streaming-Inhalten und Xbox First-Party-Spielen hin.

Rund um den Xbox Game Pass verdichten sich die Hinweise auf mögliche neue Abo-Modelle. Nachdem zuletzt bereits ein internes Konzept mit dem Codenamen „Triton“ aufgetaucht war, das sich auf First-Party-Spiele der Xbox Game Studios konzentrieren könnte, sind nun weitere Details ans Licht gekommen.

Im Quellcode wurden neue Verweise auf ein weiteres Modell mit dem Namen „Duet“ entdeckt. Hinter dieser Bezeichnung könnte sich ein erweitertes Abonnement verbergen, das nicht nur Zugriff auf ausgewählte First-Party-Titel bietet, sondern zusätzlich ein Abo von Netflix integriert. Eine solche Kombination würde Gaming und Streaming enger miteinander verzahnen und das bestehende Angebot deutlich erweitern.

Bereits vor einigen Wochen wurde eine mögliche Zusammenarbeit mit Streaming-Diensten thematisiert. In diesem Zusammenhang brachte Asha Sharma entsprechende Partnerschaften ins Gespräch, wobei insbesondere Netflix als potenzieller Partner genannt wurde. Die nun entdeckten Hinweise lassen darauf schließen, dass diese Überlegungen intern bereits konkreter ausgearbeitet werden.

Noch handelt es sich dabei jedoch ausschließlich um inoffizielle Informationen. Weder Microsoft noch die Xbox-Sparte haben bislang eine Bestätigung zu den genannten Codenamen oder möglichen neuen Tarifstrukturen veröffentlicht. Entsprechend bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form ein solches Kombi-Modell tatsächlich umgesetzt wird.

Sollten sich die Hinweise bewahrheiten, könnte der Xbox Game Pass künftig nicht nur als Gaming-Dienst, sondern verstärkt auch als umfassende Entertainment-Plattform positioniert werden.