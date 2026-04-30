Xbox Game Pass: Multiplayer bald GRATIS? Leak deutet radikalen Abo-Umbau an

Beim Xbox Game Pass könnte sich gerade eine der größten Veränderungen der letzten Jahre anbahnen. Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Microsoft den Online-Multiplayer auf der Xbox künftig komplett kostenlos machen will.

Konkrete Hinweise auf kostenlosen Online-Multiplayer sind durch eine geleakte Grafik zum Xbox Game Pass aufgetaucht. Gleichzeitig deutet alles auf ein neues Modell hin, das Zugriff auf Funktionen und Inhalte auch ohne klassisches Abo ermöglichen könnte.

Zentrale Änderung betrifft die bisherige Grundvoraussetzung für Online-Gaming auf Xbox. Bislang war dafür zwingend ein kostenpflichtiger Dienst notwendig – zunächst über Xbox Live Gold, später über den Game Pass. Genau dieses Fundament scheint nun zur Disposition zu stehen.

Im geleakten Material wird ein Konzept namens „Free Play“ sichtbar. Dieses Modell soll offenbar den Multiplayer vollständig freischalten und darüber hinaus Zugriff auf eine Abo-Spielebibliothek bieten. Auffällig dabei ist die angedeutete Monetarisierung über Werbung, die als möglicher Ausgleich für den Wegfall klassischer Abo-Einnahmen dient.



Image via XboxAktuell.de

Hintergrund dieser möglichen Neuausrichtung dürfte eng mit der strategischen Weiterentwicklung der Xbox-Plattform verbunden sein. Im Zuge der nächsten Konsolengeneration wird eine stärkere Annäherung an PC-Strukturen erwartet, inklusive möglicher Integration externer Stores. Da Online-Multiplayer auf diesen Plattformen üblicherweise kostenfrei ist, entsteht ein klarer Wettbewerbsdruck.

Unklar bleibt derzeit, wie genau ein werbefinanziertes Modell technisch umgesetzt werden soll und welche Einschränkungen gegenüber bestehenden Abonnements gelten könnten. Ebenso fehlen offizielle Bestätigungen seitens Microsoft.

Der aktuelle Stand basiert ausschließlich auf einem Leak ohne weitere Details oder Zeitrahmen.