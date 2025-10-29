Xbox Game Pass: Multiplayer zukünftig kostenlos?

Einem neuen Bericht zufolge plant Xbox für die nächste Xbox-Generation alle Kosten im Zusammenhang mit Multiplayer-Spielen zu streichen.

Zuletzt sorgte Microsoft mit der Preiserhöhung sowie der Einführung zwei neuer Stufen für den Xbox Game Pass für Unmut bei Fans und Abonnenten. Der PC Game Pass blieb trotz der Preiserhöhung unverändert.

Laut Jez Corden von Windows Central soll für die Zukunft eine weitere Änderung geplant sein, die höchstwahrscheinlich auf etwas mehr Gegenliebe stoßen könnte.

Seinen Informationen zufolge sollen alle Kosten im Zusammenhang mit Multiplayer-Spielen für die nächste Xbox-Generation gestrichen werden.

Mit Sicht auf die Zukunft des PC Game Pass hält Corden eine Überarbeitung im Stile des Xbox Game Pass mit Ultimate-Abo gepaart mit exklusiven Vorteilen, für möglich.

Quelle
