Xbox Game Pass: Nächste Überraschung im August

Kaum ist Call of Duty: Modern Warfare III im Xbox Game Pass verfügbar, da gibt es auch schon die nächsten tollen Neuigkeiten für alle Abonnenten: Das gemütliches Bergbau-Abenteuer ‚Core Keeper‚ startet am ersten Tag im Xbox Game Pass.

Pugstorm und Fireshine Games freuen sich also bekannt zu geben, dass Core Keeper, das preisgekrönte Bergbau-Sandbox-Abenteuer, ab dem 27. August mit dem Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud erhältlich sein wird, wenn das Spiel für die Xbox Series X|S und im Microsoft Store für Windows PC veröffentlicht wird.

Core Keeper ist ein preisgekröntes Bergbau-Sandbox-Abenteuer, in dem du durch deine Entscheidungen eine epische Reise gestaltest und das sich bereits über 2 Millionen Mal im PC Early Access verkauft hat.

Sammelt Relikte und Ressourcen, um eure Basis zu errichten, stellt fortschrittliche Werkzeuge her und entdeckt eine sich dynamisch entwickelnde Welt im Einzelspielermodus oder online mit Freunden.

Erforscht geheimnisvolle Biome, verbessert eure Fähigkeiten, trefft auf Cavelings und besiegt legendäre Titanen, um die Macht des Kerns zu enthüllen. Spielt in eurem eigenen Tempo in einem magischen unterirdischen Sandkasten, baut Gärten an, fischt in geheimnisvollen Gewässern, meistert Rezepte, züchtet Haustiere, fahrt Fahrzeuge und erlebt allein oder mit Freunden euer eigenes einzigartiges Abenteuer.