Xbox Game Pass: Neue Abo-Woche bringt Blockbuster-Action & Familien-Abenteuer

Zum bevorstehenden Wochenstart erwartet euch im Xbox Game Pass ein spannender Mix aus galaktischer Open‑World‑Action und farbenfrohem Familien‑Abenteuer.

Zwei völlig unterschiedliche Titel erweitern das Line‑up und sorgen dafür, dass sowohl Story‑Fans als auch Casual‑Spieler frische Inhalte auf allen Plattformen erhalten.

Am 13. Januar 2026 landet Star Wars Outlaws im Abo und steht über Cloud, PC und Xbox Series X|S bereit. Der Titel erscheint für Game Pass Ultimate und PC Game Pass und bringt euch in ein weitläufiges Sci‑Fi‑Setting, das mit klassischen Star‑Wars‑Elementen und moderner Open‑World‑Struktur arbeitet.

Nur zwei Tage später, am 15. Januar 2026, folgt My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery. Das farbenfrohe Abenteuer erscheint für Cloud, Konsole, Handheld und PC und ist in Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass enthalten. Der Titel setzt auf leichte Exploration, charmante Charaktere und eine zugängliche Gameplay‑Struktur, die besonders für jüngere Spieler geeignet ist.

Xbox Game Pass – Januar 2026

13. Januar 2026 – Star Wars Outlaws (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

15. Januar 2026 – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Damit liefert die neue Woche im Xbox Game Pass zwei Releases, die unterschiedlicher kaum sein könnten und dennoch das Portfolio sinnvoll erweitern oder wie seht ihr das?