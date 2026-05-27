Xbox Game Pass: Neue Coming-Soon-Liste heizt Spekulationen zum Showcase an

Im Xbox Game Pass „Coming Soon“-Bereich sind mehrere neue Spiele aufgetaucht, darunter einige der meist erwarteten Titel der kommenden Jahre.

Besonders auffällig ist die Liste, da mehrere Einträge ohne konkretes Veröffentlichungsdatum erschienen sind. Dazu zählen unter anderem Fable, Clockwork Revolution, Resonance: A Plague Tale Legacy, Tropico 7, There Are No Ghosts At The Grand, Armatus und Witchbrook.

Normalerweise werden im „Coming Soon“-Bereich von Xbox Game Pass Spiele mit zumindest einem groben Release-Fenster geführt. Die aktuelle Aktualisierung weicht jedoch von diesem Muster ab und hat dadurch innerhalb der Community für Diskussionen gesorgt.

Die Timing-Frage steht dabei besonders im Fokus. Der Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 gilt als einer der wichtigsten Termine des Jahres, bei dem traditionell neue Trailer und Release-Daten enthüllt werden. Viele Fans vermuten daher, dass die plötzliche Aktualisierung der Game-Pass-Liste kein Zufall sein könnte.

Zu den prominentesten Titeln gehört weiterhin Fable, das bereits mehrfach im Rahmen von Xbox-Events gezeigt wurde und kürzlich sogar in Südkorea eingestuft wurde. Auch Clockwork Revolution zählt zu den meist erwarteten neuen Xbox-Exclusives und hat bereits früh Interesse geweckt.

Ob tatsächlich mehrere der gelisteten Spiele im Rahmen des kommenden Showcases konkrete Termine erhalten, bleibt abzuwarten. Sicher ist lediglich, dass alle genannten Titel zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein werden – ein weiterer deutlicher Pluspunkt für Abonnenten.