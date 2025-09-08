Xbox Game Pass: Neue Highlights bald im Abo

Am 10. September 2025 erscheint PAW Patrol World für Cloud, Konsole und PC im Game Pass Ultimate, PC Game Pass sowie im Game Pass Standard und bietet euch ein familienfreundliches Abenteuer mit den beliebten Helden aus Adventure Bay.

Ihr erkundet eine offene Welt, löst spannende Missionen und erlebt eine detailreiche Grafik, die besonders für jüngere Spielerinnen und Spieler ideal geeignet ist. PAW Patrol World setzt auf ein zugängliches Gameplay, das sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Gamer einen hohen Unterhaltungswert garantiert.

Bereits eine Woche später folgt am 16. September 2025 mit RoadCraft ein weiteres Highlight für Cloud und Xbox Series X|S.

In diesem Titel kombiniert ihr kreative Streckenplanung mit actionreichen Rennsequenzen und baut euch eure eigenen Herausforderungen. Durch die Veröffentlichung im Game Pass Ultimate und im Game Pass Standard habt ihr die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten sofort loszulegen und die neuen Inhalte direkt zu entdecken. Sowohl PAW Patrol World als auch RoadCraft zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig das Angebot im Xbox Game Pass in Deutschland ist und warum sich das Abo für PC und Konsole lohnt, wenn ihr regelmäßig neue Spiele erleben wollt.

Xbox Game Pass – September 2025

10. September 2025 – PAW Patrol World (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

16. September 2025 – RoadCraft (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Darüber hinaus könnten schon bald die Xbox Game Pass-Spiele für die zweite Monatshälfte verkündet werden. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden! Sponsort uns jemand einen Kaffee – reicht auch als Emoji in den Kommentaren unten!