Xbox Game Pass: Neue In‑Game‑Vorteile für Ultimate-Abonnenten

Neue In‑Game‑Vorteile für Xbox Game Pass Ultimate: The First Descendant und Rainbow Six Siege erhalten frische Belohnungen.

Für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate stehen ab sofort neue In‑Game‑Vorteile bereit, die zwei beliebte Live‑Service‑Titel mit frischen Belohnungen ausstatten.

Die Auswahl umfasst sowohl kosmetische Inhalte als auch spielrelevante Ressourcen, die den Einstieg in neue Updates erleichtern und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Am 5. Februar erhalten Spieler in The First Descendant Zugriff auf ein umfangreiches Paket rund um den Nachkommen Dia.

Die neue Episode rückt die Figur stärker in den Mittelpunkt und wird von einem Bonusset begleitet, das mehrere kosmetische Elemente umfasst. Dazu gehören ein eleganter Rückenaufsatz, zwei Waffen‑Skins und drei Make‑up‑Stile. Ergänzend dazu gibt es eine große Menge an Ressourcen, darunter dreihunderttausend Gold, dreißigtausend Kuiper‑Splitter und zwölf Boost‑ups, die den Fortschritt im laufenden Update beschleunigen.

Parallel dazu steht ein weiteres Vorteilspaket für Rainbow Six Siege ab sofort bereit.

Die Auswahl konzentriert sich auf Inhalte, die das visuelle Profil der Operator erweitern. Spieler können sich den S.I. Banner 2026 Charm, den Waffen‑Skin Style of an Era für die L85A2, den Drohnen‑Skin Controlling Controller sowie die Hintergrundkarte Rising Icon sichern.