Xbox Game Pass: Neue In‑Game‑Vorteile mit exklusiven Bundles

Neue Xbox Game Pass In‑Game‑Vorteile: Exklusive Bundles für Albion Online, THE FINALS, Fallout 76, Warframe und mehr.

Microsoft erweitert erneut die In‑Game‑Vorteile für Xbox Game Pass-Mitglieder und bietet eine Reihe neuer Belohnungen für PC‑ und Konsolenspieler.

Die aktuellen Vorteile decken mehrere große Live‑Service‑Titel ab und liefern kosmetische Items, Boosts und Starterpakete, die den Einstieg oder Fortschritt im jeweiligen Spiel erleichtern.

Albion Online (PC)

Spieler können ihr Konto verknüpfen und erhalten ein Paket voller nützlicher Boni. Dazu gehören:

das exklusive „Grüner Ritter“-Zierset,

Ruhm‑Boosts für schnelleren Fortschritt,

Premium‑Zeit,

sowie weitere Vorteile, die den Start im Sandbox‑MMO erleichtern.

THE FINALS (Konsole & PC)

Zum Start von Saison 9 wartet das Lord Mo Ming‑Bundle, das ein starkes Willkommenspaket bietet:

500 Multibucks,

einen 25 % Bonus‑XP‑Boost,

das vollständige „Lord Mo Ming“-Set. Ideal für Spieler, die direkt mit kosmetischen Extras und schnellerem Fortschritt einsteigen wollen.

Fallout 76 (Konsole & PC)

Passend zur zweiten Staffel der Fallout‑Serie gibt es das Sunset Sarsaparilla‑Bundle, bestehend aus:

einem Sunset Sarsaparilla‑Schild,

einem Plüschtier,

und weiteren thematischen Items. Ein kleines, charmantes Paket für Sammler und Fans des Fallout‑Universums.

Warframe (Konsole)

Mit dem Awakening‑Bundle erhalten neue wie erfahrene Tenno einen wertvollen Startvorteil:

ein Orokin‑Katalysator,

der feurige Protovyre‑Syandana,

diverse Booster für schnelleren Fortschritt. Ein klassisches Power‑Starterpaket für Warframe‑Spieler.

Was euch noch erwartet, seht ihr hier: