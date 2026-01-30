Xbox Game Pass: Neue In‑Game‑Vorteile mit exklusiven Bundles

Microsoft erweitert erneut die In‑Game‑Vorteile für Xbox Game Pass-Mitglieder und bietet eine Reihe neuer Belohnungen für PC‑ und Konsolenspieler.
Die aktuellen Vorteile decken mehrere große Live‑Service‑Titel ab und liefern kosmetische Items, Boosts und Starterpakete, die den Einstieg oder Fortschritt im jeweiligen Spiel erleichtern.
Albion Online (PC)
Spieler können ihr Konto verknüpfen und erhalten ein Paket voller nützlicher Boni. Dazu gehören:
- das exklusive „Grüner Ritter“-Zierset,
- Ruhm‑Boosts für schnelleren Fortschritt,
- Premium‑Zeit,
- sowie weitere Vorteile, die den Start im Sandbox‑MMO erleichtern.
THE FINALS (Konsole & PC)
Zum Start von Saison 9 wartet das Lord Mo Ming‑Bundle, das ein starkes Willkommenspaket bietet:
- 500 Multibucks,
- einen 25 % Bonus‑XP‑Boost,
- das vollständige „Lord Mo Ming“-Set. Ideal für Spieler, die direkt mit kosmetischen Extras und schnellerem Fortschritt einsteigen wollen.
Fallout 76 (Konsole & PC)
Passend zur zweiten Staffel der Fallout‑Serie gibt es das Sunset Sarsaparilla‑Bundle, bestehend aus:
- einem Sunset Sarsaparilla‑Schild,
- einem Plüschtier,
- und weiteren thematischen Items. Ein kleines, charmantes Paket für Sammler und Fans des Fallout‑Universums.
Warframe (Konsole)
Mit dem Awakening‑Bundle erhalten neue wie erfahrene Tenno einen wertvollen Startvorteil:
- ein Orokin‑Katalysator,
- der feurige Protovyre‑Syandana,
- diverse Booster für schnelleren Fortschritt. Ein klassisches Power‑Starterpaket für Warframe‑Spieler.
Was euch noch erwartet, seht ihr hier:
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht dabei für mich, sind auch alles Spiele, die ich im Moment nicht zocken will.
Nix interessantes dabei
Das Fallout Ding claime ich befalls ich das Spiel irgendwann starte
Wenn ich den Sch*** nur ansatzweise brauchen könnte…
Für mich ein Feature was sie locker weglassen könnten und dafür den Pass preislich attraktiver gestalten könnten!
Dieses Feature ist schon von Anfang an dabei…da ist dieser Fortnite-Dings schon viel uninteressanter
Einigen wir uns darauf, dass BEIDES für den Arsch ist.
Eben, es war am Anfang schon für die Tonne und ist es immer noch, ebenso wie das Fortnitezeugs was noch dazu kam!
Dieses The Finals-Perk funktioniert für mich nicht.
Bin im GamePass Essentials-Tier und in der GamePass-Sektion auf Konsole im Vorteile-Tab werden oben diejenigen Perks angezeigt, die für alle Abonnenten gelten sollten – The Finals ist dort mit dabei – und unten die Perks, für welche man Ultimate braucht, daher sollte man es eigentlich problemlos im Spiel bekommen können.
Anfangs dachte ich, es wäre ingame vielleicht an irgendeiner Stelle „versteckt“ (ähnlich wie die Call of Duty Perks), an der man es nicht sofort erwarten würde.
Aber dieses Lord Mo Ming-Bundle ist ganz normal im Shop zu finden – nur halt für den regulären Preis!
Keine Ahnung, ob Microsoft diesbezüglich ein Fehler unterlaufen ist?
Ich muss generell sagen, dass mir die Perks um einiges lieber sind, bei denen man ganz unkompliziert einen Code bekommt – diejenigen, welche man im Spiel in Anspruch nehmen muss, werden von jedem Hersteller anders gehandhabt und sorgen in meinen Augen oftmals eher für Verwirrung, als für uneingeschränkte Begeisterung…