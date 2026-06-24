Xbox Game Pass: Neue In-Game-Vorteile für Goals, Where Winds Meet und World of Tanks

Microsoft erweitert die Vorteile für Xbox Game Pass Ultimate und weitere Abostufen um neue In-Game-Belohnungen für mehrere Spiele. Die neuen Inhalte stehen ab sofort beziehungsweise in Kürze für verschiedene Titel zur Verfügung.

Im Mittelpunkt steht das kompetitive Fußballspiel Goals, das auf Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräten und PC spielbar ist. Game Pass-Mitglieder erhalten dort das sogenannte Game Pass Player Pack, das monatlich sechs seltene Spieler umfasst – darunter verschiedene Positionen wie Stürmer, Mittelfeld, Verteidigung und Torwart.

Ebenfalls neu im Angebot ist das Open-World-Action-RPG Where Winds Meet, das in der Wuxia-Welt angesiedelt ist. Spieler erhalten hier ein Belohnungspaket mit 90.000 Münzen, sechs Abstimmungssteinen sowie weiteren In-Game-Items.

Zusätzlich wird für den 7. Juli ein weiteres Paket für World of Tanks: Modern Armor angekündigt. Dieses enthält unter anderem zusätzliche Commander-EP und Fahrzeug-EP, die den Fortschritt im Spiel beschleunigen sollen.

Die neuen Vorteile stehen nicht nur Game Pass Ultimate-Mitgliedern zur Verfügung, sondern auch Nutzern von Game Pass Premium, Game Pass Essential sowie PC Game Pass, abhängig vom jeweiligen Titel, laut den Angaben von Microsoft Deutschland.

Damit erweitert Microsoft das Angebot an Zusatzinhalten im Xbox Game Pass-Ökosystem weiter und stärkt die Attraktivität des Abomodells durch regelmäßige In-Game-Boni für verschiedene Genres.