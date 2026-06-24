Xbox Game Pass: Neue In-Game-Vorteile für Goals, Where Winds Meet und World of Tanks

Microsoft erweitert die Vorteile für Xbox Game Pass Ultimate und weitere Abostufen um neue In-Game-Belohnungen für mehrere Spiele. Die neuen Inhalte stehen ab sofort beziehungsweise in Kürze für verschiedene Titel zur Verfügung.
Im Mittelpunkt steht das kompetitive Fußballspiel Goals, das auf Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräten und PC spielbar ist. Game Pass-Mitglieder erhalten dort das sogenannte Game Pass Player Pack, das monatlich sechs seltene Spieler umfasst – darunter verschiedene Positionen wie Stürmer, Mittelfeld, Verteidigung und Torwart.
Ebenfalls neu im Angebot ist das Open-World-Action-RPG Where Winds Meet, das in der Wuxia-Welt angesiedelt ist. Spieler erhalten hier ein Belohnungspaket mit 90.000 Münzen, sechs Abstimmungssteinen sowie weiteren In-Game-Items.
Zusätzlich wird für den 7. Juli ein weiteres Paket für World of Tanks: Modern Armor angekündigt. Dieses enthält unter anderem zusätzliche Commander-EP und Fahrzeug-EP, die den Fortschritt im Spiel beschleunigen sollen.
Die neuen Vorteile stehen nicht nur Game Pass Ultimate-Mitgliedern zur Verfügung, sondern auch Nutzern von Game Pass Premium, Game Pass Essential sowie PC Game Pass, abhängig vom jeweiligen Titel, laut den Angaben von Microsoft Deutschland.
Damit erweitert Microsoft das Angebot an Zusatzinhalten im Xbox Game Pass-Ökosystem weiter und stärkt die Attraktivität des Abomodells durch regelmäßige In-Game-Boni für verschiedene Genres.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Off Topic: Ich hab Deer & Boy doch gekauft, da die 40€ eine Fehlinformation waren. Kostet nur 20. Ist ein richtig geiles, entspanntes Spiel mit teils emotionaler Story. Kann ich jedem empfehlen, der Indies Mag. @Robilein kaufen, sofort! Somit befohlen!
Dank Solarpunk die 100000+ geknackt und jetzt kommen die nächsten 1000
Oh danke für die Info. 20€ ist mir natürlich lieber als 40€🤣
Solarpunk habe ich komplettiert auf 100%. Hat unfassbar Spaß gemacht. Bitte mehr von solchen Spielen.
Jap. Wie viele Stunden hast du gebraucht? Ich um die 60, da war aber viel Zeit dabei, die ich geschlafen habe oder was anderes gemacht habe und währenddessen meine Pflanzen usw wachsen lassen habe.
Knappe wunderbare 36 Stunden habe ich gebraucht. Auch inklusive schlafen, Pflanzen wachsen lassen, Eier, Milch und Trüffel Farmen etc. Die letzten Verbesserungen sind übrigens echt genial.
Mich persönlich stören 30 FPS überhaupt nicht. Ich wüsste nicht mal welches mein Favorit ist. Solarpunk und Outbound sind auf ihre eigene Art echt genial. Hoffe bald kommen ähnliche Spiele raus.
Ja, RV There Yet wird geil. Nächsten Dienstag ist es ja endlich soweit. Und ich hoffe auch, da kommt mehr.
Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie die 30 umgesetzt sind und welches Spiel. Da ist Outbound leider kein gutes Beispiel. Auf der X läuft es aber glaub ich mit 60.
Das traurige finde ich ja, ich hab mich voll auf Outbound gefreut, Solarpunk ist größer, es läuft mehr auf einmal ab, hat ne bessere Grafik und läuft mit 60fps. Outbound war mir mit knapp 30fps zu ruckelig.
Da hat man gemerkt, wer sich Mühe gibt und wer nicht.
Finds scheiße was sie da mit dem Gamepass machen, einfach nur zusätzliches P2W.
Und solche Sachen müssen ja auch bezahlt werden was den Pass grundsätzlich teurer macht, ich wäre immer noch für einen Barebone Pass, nur die neuen Spiele im Pass und Online Play kostenlos, meinetwegen auch mit ohne Kostenlos Online aber ohne den ganzen anderen Schnickschnack.
Sowas wie die Erweiterung für Persona 3 finde ich super, der Rest ist eher bäh
Es macht doch die ganze Zeit die Runde, dass Asha an nem modularen GP arbeitet, bei dem man es sich zusammenstellen kann, so wie ich es schon ewig wünsche. Ultimate minus Fortnite Dreck und Ubi+ und bissl günstiger und ich bin zufrieden. Wobei ich immer noch nur die 17, 99€ für Ultimate zahle. Teils auf eneba sogar nur 14.
Jaja sie arbeitet dran, was dabei rauskommt werden wir erst sehen.
Ich glaube nicht dran das da was ordentliches dabei sein wird. Wie gesagt, der Standard wäre so wie ich es beschrieben habe, außer halt CoD weil zu Big😂 meinetwegen auch alle neuen MS Games erst ein halbes Jahr nach Release erst in den Pass. Aber dieser Mist wie es jetzt ist beim Core mit nur ausgewählten Games, entspricht null der eigentlichen Idee vom Gamepass.
Naja abwarten , waren ja erst 100 Tage Amtszeit für Asha, mal schauen wie es nächstes Jahr im Februar aussieht.
Diese Zusätze sind nicht meins, kann meinetwegen nicht mehr kommen.
Danke für die Info aber für mich ist da eigentlich nie was dabei 😅
Ja, für mich auch nicht. Würde mich mal interessieren, wie schlimm das für die Spielerschaft wäre, wenn man diese Boni nicht mehr anbieten würde.
Nichts für mich dabei, danke für die Info.
Nichts dabei. ✌️