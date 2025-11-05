Xbox Game Pass: Neue In-Game-Vorteile und exklusive Belohnungen für Mitglieder

Der Xbox Game Pass bietet euch im November 2025 wieder attraktive In-Game-Vorteile für mehrere beliebte Titel. Ab sofort könnt ihr in Superball als Game Pass-Mitglieder ein Jahr lang exklusive Belohnungen freischalten. Ihr erhaltet sofort Zugriff auf 16 spielbare Helden und profitiert in jeder Season des ersten Jahres von zusätzlichen 10 Battle-Pass-Stufen, 500 Nano Gold und fünf Glückskarten. Damit könnt ihr euer Team gezielt stärken und euch Vorteile im Wettkampf sichern.

Auch in Sea of Thieves wartet ein besonderes Highlight: Für kurze Zeit steht euch das neue Jig-Emote zur Verfügung. Mit dieser neuen Geste könnt ihr eure Abenteuer auf hoher See stilvoll feiern und euer Piratenleben mit einem humorvollen Tanz abrunden. Um das Emote zu nutzen, ist eine aktive Installation von Sea of Thieves erforderlich.

Ab dem 5. November 2025 können Spieler außerdem in Smite 2 den epischen Seraph’s Bow-Skin für Neith freischalten. Der kosmetische Gegenstand verleiht der Heldin einen himmlischen Look und hebt ihre Eleganz und Zielgenauigkeit im Kampf hervor. Diese Belohnung steht für Xbox Series X|S und PC zur Verfügung.

Mit den neuen In-Game-Vorteilen für Superball, Sea of Thieves und Smite 2 zeigt der Xbox Game Pass erneut, wie vielfältig das Abo-Erlebnis ist und wie stark Mitglieder von exklusiven Inhalten profitieren können.

Xbox Game Pass Ultimate In-Game-Vorteile

Jetzt verfügbar – Superball: Unlock Heroes and More (Cloud, Konsole, PC)

Profitiert in Superball als Game Pass-Mitglied ein ganzes Jahr lang von exklusiven Belohnungen! Schaltet sofort 16 Helden frei. Jede Season im ersten Jahr (fünf bis sechs Seasons): +10 Battle Pass-Level, 500 Nano Gold und fünf Glückskarten.

Nur für kurze Zeit könnt ihr in Sea of Thieves mit dem Jig-Emote das Tanzbein (oder Holzbein) schwingen und euer neuestes Abenteuer mit einigen raffinierten Bewegungsabläufen feiern. Für den Inhalt ist Sea of Thieves erforderlich.

Wendet das Blatt mit engelsgleichem Zielvermögen. Nehmt diesen Drop in Anspruch, um Neiths epischen Seraph-Bogen-Skin zu erhalten!