Xbox Game Pass: Neue Informationen sprechen gegen ein Aus für Third-Party-Verträge

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Nicht das Ende von Xbox Game Pass: Insider ordnen Berichte über gestoppte Verträge neu ein.

Nach den jüngsten Berichten über angeblich eingefrorene Third-Party-Verträge beim Xbox Game Pass gibt es nun neue Informationen, die das Bild deutlich relativieren.

Eurogamer sprach mit Fernando Rizo, der zuvor über pausierte Verhandlungen berichtet hatte. Rizo stellte klar, dass er keinen Einblick in interne Entscheidungen von Microsoft habe. Er habe jedoch mit mehreren Entwicklern gesprochen, deren Game-Pass-Verhandlungen sich in unterschiedlichen Phasen befanden und vorübergehend auf Eis gelegt worden seien.

Gleichzeitig betonte Rizo, dass er dies nicht als Anzeichen für das Ende des Xbox Game Pass werte. Seiner Einschätzung nach könnte die Pause vielmehr damit zusammenhängen, dass sich die neue Xbox-Führung zunächst strategisch neu ausrichte, bevor weitere Verträge abgeschlossen werden.

Auch Jez Corden hat sich nach eigenen Angaben bei einer vertrauten Quelle erkundigt. Demnach gebe es keine allgemeinen Pläne, die Finanzierung von Third-Party-Spielen für den Xbox Game Pass einzustellen. Stattdessen sollen die zuletzt pausierten Gespräche vor allem mit dem Ende des Microsoft-Geschäftsjahres sowie einem internen „Reset“-Prozess bei Xbox zusammenhängen.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft zu den Berichten steht weiterhin aus. Bis dahin bleibt unklar, wann die Verhandlungen mit externen Entwicklern wieder vollständig aufgenommen werden.

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22 Kommentare Added

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  2. Syler03 54355 XP Nachwuchsadmin 6+ | 01.07.2026 - 12:34 Uhr

    Games von Third-Party-Entwicklern werden doch eh nach Spieldauer der Nutzer abgerechnet oder?

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  3. Cicci 27330 XP Nasenbohrer Level 3 | 01.07.2026 - 12:43 Uhr

    Oh nein da haben sich welche bestimmte zu früh gefreut 😉

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