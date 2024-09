Xbox Game Pass: Neue Konvertierungsrate von Core auf Ultimate

Mit der Einführung des Tarifs Xbox Game Pass Standard hat Microsoft offenbar auch die Umwandlungsrate von Xbox Game Pass Core auf Xbox Game Pass Ultimate geändert.

Zuletzt änderte man die Konvertierungsrate im Juli 2023 von damals noch Gold auf Ultimate von 1:1 auf 3:2.

Wie auf der Support-Seite von Xbox nachzulesen ist, beträgt sie nun nur noch 2:1. Aus 90 Tagen Xbox Game Pass Core werden 45 Tage Xbox Game Pass Ultimate.

So heißt es über das Xbox Game Pass Core zu Ultimate-Konvertierungsverhältnis: „Die verbleibende Zeit wird im Verhältnis 2:1 in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit umgetauscht und auf den nächsten vollen Tag aufgerundet. Die verbleibenden 90 Tage von Xbox Game Pass Core werden beispielsweise in 45 Tage Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert.“