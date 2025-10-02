Xbox Game Pass: Neue Konvertierungsraten für Premium und Ultimate

Microsoft führt neue Konvertierungsraten für Xbox Game Pass Ultimate und Premium ein – so viel Zeit erhaltet ihr wirklich

Wenn ihr auf Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Game Pass Premium upgraden möchtet, rechnet Microsoft eure bestehenden Abonnements wie Xbox Game Pass Essential, PC Game Pass, Game Pass für Konsole, Game Pass Premium oder EA Play automatisch um.

Dabei gelten feste Konvertierungsraten, die bestimmen, wie viel Restlaufzeit ihr für das neue Abo erhaltet. Beim Upgrade auf Xbox Game Pass Ultimate werden bis zu 36 Monate Restlaufzeit übernommen.

Xbox Game Pass Essential wird dabei zu 40 Prozent angerechnet, PC Game Pass zu 65 Prozent, Game Pass Premium und Game Pass für Konsole zu 55 Prozent und EA Play zu 20 Prozent.

Das bedeutet, dass 90 Tage Xbox Game Pass Essential beispielsweise in 36 Tage Xbox Game Pass Ultimate umgewandelt werden.

Wenn ihr auf Xbox Game Pass Premium wechselt, könnt ihr maximal 13 Monate Restlaufzeit übertragen. Hier wird die Umrechnung im Verhältnis 3:2 durchgeführt, sodass 90 Tage Xbox Game Pass Essential in 60 Tage Xbox Game Pass Premium umgerechnet werden.

Upgrade auf Xbox Game Pass Ultimate Wenn Sie auf Xbox Game Pass Ultimate upgraden, rechnen wir Ihre im Voraus bezahlte Zeit für Xbox Game Pass- oder EA Play-Abonnements um und rechnen sie zum aktuellen Umrechnungskurs auf Xbox Game Pass Ultimate an, bis zu maximal 36 Monaten . Konversionsrate für Xbox Game Pass Essential : 40 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Die verbleibenden 90 Tage von Xbox Game Pass Essential werden beispielsweise in 36 Tage Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert.

PC Game Pass-Konvertierungsprozentsatz : 65 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Die verbleibenden 90 Tage des PC Game Pass werden beispielsweise in 59 Tage Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert.

Konvertierungsverhältnis von Xbox Game Pass Premium und Game Pass für Konsole : 55 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Beispielsweise werden 90 verbleibende Tage von Xbox Game Pass Premium oder Game Pass für Konsole in 50 Tage Xbox Game Pass Ultimate umgewandelt.

EA Play-Konvertierungsprozentsatz: 20 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. So werden beispielsweise 90 Tage Restlaufzeit von EA Play in 18 Tage Xbox Game Pass Ultimate umgetauscht. Upgrade auf Game Pass Premium Wenn Sie Xbox Game Pass Premium abonnieren, übertragen wir die im Voraus bezahlte Zeit, die Sie mit Xbox Game Pass Essential- oder EA Play-Abonnements verbracht haben, zum aktuellen Konvertierungsverhältnis auf Xbox Game Pass Premium, und zwar bis zu maximal 13 Monate . Xbox Game Pass Essential-Konvertierungsverhältnis: Die verbleibende Zeit wird in Xbox Game Pass Premium-Zeit im Verhältnis 3:2 konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Zum Beispiel werden 90 verbleibende Tage von Xbox Game Pass Essential in 60 Tage Xbox Game Pass Premium-Zeit umgerechnet.