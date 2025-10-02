Xbox Game Pass: Neue Konvertierungsraten für Premium und Ultimate

Wenn ihr auf Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Game Pass Premium upgraden möchtet, rechnet Microsoft eure bestehenden Abonnements wie Xbox Game Pass Essential, PC Game Pass, Game Pass für Konsole, Game Pass Premium oder EA Play automatisch um.
Dabei gelten feste Konvertierungsraten, die bestimmen, wie viel Restlaufzeit ihr für das neue Abo erhaltet. Beim Upgrade auf Xbox Game Pass Ultimate werden bis zu 36 Monate Restlaufzeit übernommen.
Xbox Game Pass Essential wird dabei zu 40 Prozent angerechnet, PC Game Pass zu 65 Prozent, Game Pass Premium und Game Pass für Konsole zu 55 Prozent und EA Play zu 20 Prozent.
Das bedeutet, dass 90 Tage Xbox Game Pass Essential beispielsweise in 36 Tage Xbox Game Pass Ultimate umgewandelt werden.
Wenn ihr auf Xbox Game Pass Premium wechselt, könnt ihr maximal 13 Monate Restlaufzeit übertragen. Hier wird die Umrechnung im Verhältnis 3:2 durchgeführt, sodass 90 Tage Xbox Game Pass Essential in 60 Tage Xbox Game Pass Premium umgerechnet werden.
Upgrade auf Xbox Game Pass UltimateWenn Sie auf Xbox Game Pass Ultimate upgraden, rechnen wir Ihre im Voraus bezahlte Zeit für Xbox Game Pass- oder EA Play-Abonnements um und rechnen sie zum aktuellen Umrechnungskurs auf Xbox Game Pass Ultimate an, bis zu maximal 36 Monaten.
- Konversionsrate für Xbox Game Pass Essential: 40 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Die verbleibenden 90 Tage von Xbox Game Pass Essential werden beispielsweise in 36 Tage Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert.
- PC Game Pass-Konvertierungsprozentsatz: 65 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Die verbleibenden 90 Tage des PC Game Pass werden beispielsweise in 59 Tage Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert.
- Konvertierungsverhältnis von Xbox Game Pass Premium und Game Pass für Konsole: 55 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Beispielsweise werden 90 verbleibende Tage von Xbox Game Pass Premium oder Game Pass für Konsole in 50 Tage Xbox Game Pass Ultimate umgewandelt.
- EA Play-Konvertierungsprozentsatz: 20 % Ihrer verbleibenden Zeit werden in Xbox Game Pass Ultimate-Zeit konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. So werden beispielsweise 90 Tage Restlaufzeit von EA Play in 18 Tage Xbox Game Pass Ultimate umgetauscht.
Upgrade auf Game Pass PremiumWenn Sie Xbox Game Pass Premium abonnieren, übertragen wir die im Voraus bezahlte Zeit, die Sie mit Xbox Game Pass Essential- oder EA Play-Abonnements verbracht haben, zum aktuellen Konvertierungsverhältnis auf Xbox Game Pass Premium, und zwar bis zu maximal 13 Monate.
- Xbox Game Pass Essential-Konvertierungsverhältnis: Die verbleibende Zeit wird in Xbox Game Pass Premium-Zeit im Verhältnis 3:2 konvertiert und auf den nächsten ganzen Tag aufgerundet. Zum Beispiel werden 90 verbleibende Tage von Xbox Game Pass Essential in 60 Tage Xbox Game Pass Premium-Zeit umgerechnet.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja 13 Monate ist halt schade… hatte immer viel mehr „aufgeladen“ aber trotzdem ausreichend um den ein oder anderen Euro zu sparen ^^
13 nur bei PREMIUM. Das Ultimate-Abo ist weiterhin 36 Monate.
ahhh das hab ich falsch gelesen… dann ist es noch besser.
Wenn ich das alles lese, verliere ich komplett die Lust weiter zu abonnieren.
Das ist aber der komplett falsche Weg mMn., denn jetzt muss man weiter abonnieren, um die Preiserhöhung mindestens drei Jahre hinauszuzögern.
Vor allem da man Rewards Punkte nicht mehr in Gamepass Ultimate wandeln kann… echt mies von Microsoft
Japp.. ich beiße mir übelst in den Poppes, dass ich das gestern Abend nicht mehr gemacht hab. Da ging es noch bzw. wurde es mir angezeigt
So kann man auch kurzzeitig die Verkäufe steigern, nee man muss sofort Zeichen setzen und nicht erst in drei Jahren, dann hat sich der Preis nämlich etabliert.
Wenigstens auf den Core/Essential sollte man umschwenken wenn man nicht aufs Online zocken verzichten kann.
Schon mal was was von nachfrage bestimmt den Preis gehört 😂
Nicht kaufen ,fertig 🤝
Wird immer teurer das ganze, glaube bald ich nutze es zu selten damit es sich für mich noch lohnt
Ganz einfache Rechnung, wieviel Spiele zockst du im Jahr so richtig bei nur vier bis fünf Spielen im Jahr lohnt sich der Ultimate nicht mehr , ein paar mehr Games sind es wenn du im Sale oder kleinere Indie Games kaufst.
Ich zocke sehr wenig mittlerweile, mit 2 Kids und bald Weiterbildung 2 Jahre lang, auf die alten Tage, noch weniger. Es lohnt nicht mehr, noch dazu reizen mich kaum noch Spiele. Allerdings zocke ich wenn, dann Online oder Koop also brauch ich nen GP
Core auf Premium kann man schon noch gut sparen mit Keys auf den gängigen Seiten.
Habe ein Core Angebot 12 Monate für 36 Euro gefunden. Bei einer gängigen Seite. MfG
Hallo zusammen….Mein Ultimate Abo läuft im Juli 2026 aus. Wenn ich jetzt 36 Monate Essential kaufe, kann ich die Codes ja nach Ablauf einlösen. Was ich von euch gerne wissen will: Wieviel Monate Ultimate sind 12 Monate Essential ? Bei Core war es ja seit September 2023 2:1. Danke für eure Antworten schon mal….MfG
Die neue Umrechnung wurde vorhin hier veröffentlicht.
https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-game-pass/neue-konvertierungsraten-fuer-premium-und-ultimate/
Erledigt….:)