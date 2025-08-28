Xbox Game Pass: Neue Möglichkeiten für Insider

Ab sofort erhalten Xbox Insiders neue Funktionen im Rahmen des Xbox Game Pass, die das Spielen flexibler und geräteübergreifend ermöglichen.
Insider-Mitglieder mit einem Abo von Game Pass Core oder Standard können nun über Xbox Cloud Gaming (Beta) nicht nur die Spiele aus ihrem Abonnement streamen, sondern auch ausgewählte Titel, die sie besitzen.
Damit ist es möglich, von jedem unterstützten Gerät direkt einzusteigen – sei es über xbox.com/play im Browser oder über die Xbox-App auf kompatiblen Fernsehern.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der PC-Erfahrungen. Erstmals können Core- und Standard-Abonnenten auf PC-Versionen ausgewählter Spiele zugreifen. Dadurch lassen sich Titel flexibel sowohl auf Desktop-PCs als auch auf Windows-Handhelds nutzen. Der Zugriff erfolgt über die Xbox-App auf dem PC, in der die jeweiligen Spiele im Game Pass-Katalog einsehbar sind.
Diese Neuerungen erweitern die Bibliothek der Spieler und machen den Übergang zwischen Konsole, PC und Cloud nahtloser. Wer zusätzlich vom vollen Angebot profitieren möchte, kann auf Game Pass Ultimate setzen, das neben Spielen für alle Plattformen auch weitere Vorteile wie EA Play, exklusive In-Game-Extras, Quests und Rabatte bietet.
Xbox betont die wichtige Rolle der Community im Insider-Programm und lädt Nutzer dazu ein, Feedback über den offiziellen Xbox Insider Subreddit zu teilen. Die Rückmeldungen tragen dazu bei, die Weiterentwicklung von Xbox-Diensten zu gestalten und neue Funktionen frühzeitig zu testen.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist ja mal eine super Sache. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie ein weiters Abo einführen, das eben nur Cloudgaming anbietet für rund 8-10 € pro Monat. Die kostenlose Integration in Core und Standard ist natürlich viel besser.
Langsam wird es Zeit, mal offiziell anzukündigen, dass ein PC die Konsolenspielen nativ abspielen wird.
Nicht, dass man noch auf die Idee kommt, dass solche Features auch in die niedrigeren Tiers kommen, weil das eben der Weg sein wird, PC-Games und Xbox-Konsolen-Games auf dem gleichen Gerät zu spielen.
das wäre ein absoluter Traum und aktuell auch der Grund wieso ich dieses Xbox Handheld als nutzlos betrachte. Xbox Spiele müssen nativ abspielbar sein.
das mit dem Core Gamepass und dem Streaming zugang finde ich super 🙂
Ungläubiger 😉
Du meinst wohl ein Konsole, die auch PC Spiele nativ abspielen wird.😉
Das klingt sehr interessant und bin gespannt wie sie es noch ausbauen werden.
Bin mal gespannt ob Streaming jemals in MP/Koop Bereich das gleiche Connection Niveau wie stationär über Kabel erreicht, vor allem ob ich das noch erleben werde. Klar ein SP Game keine Problem aber alles andere?
Finde ich auch gut, dass man mit den günstigeren Abos seine Spiele streamen kann.
Coole Sache, ich zocke inzwischen echt gerne über die Cloud. Das klappt echt gut, besonders bei „weniger beliebten“ Titeln. 😬😎
Ich muss gleich erstmal verstehen, wie sich diese neue Option von der bisherigen unterscheidet
Vorher:
Kein Cloudgaming in Core und Standard.
Nachher:
Auch Cloudgaming in Core und Standard.
Nicht so schwer zu verstehen, oder?😉
Stimmt eigentlich
Das finde ich ein wirklich sehr faires Angebot 👌.
Coole Sache
Also wer den Dienst ausschließlich über die Cloud nutzen möchte, muss immer noch die Konsole oder Ultimate und somit sogar noch dem PC mit abonnieren, um überhaupt Zugriff darauf zu erhalten.
Ein eigenständiges Cloud Abo, das ein paar Euro günstiger als Ultimate ist, wäre wahrscheinlich für reine Cloud Nutzer interessanter.