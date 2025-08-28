Xbox Game Pass: Neue Möglichkeiten für Insider

Xbox Insider können ab heute mit Xbox Game Pass auf neue Weise streamen und spielen! Cloud Gaming, PC-Zugang und flexible Gerätewahl: Xbox erweitert die Möglichkeiten für Insider.

Ab sofort erhalten Xbox Insiders neue Funktionen im Rahmen des Xbox Game Pass, die das Spielen flexibler und geräteübergreifend ermöglichen.

Insider-Mitglieder mit einem Abo von Game Pass Core oder Standard können nun über Xbox Cloud Gaming (Beta) nicht nur die Spiele aus ihrem Abonnement streamen, sondern auch ausgewählte Titel, die sie besitzen.

Damit ist es möglich, von jedem unterstützten Gerät direkt einzusteigen – sei es über xbox.com/play im Browser oder über die Xbox-App auf kompatiblen Fernsehern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der PC-Erfahrungen. Erstmals können Core- und Standard-Abonnenten auf PC-Versionen ausgewählter Spiele zugreifen. Dadurch lassen sich Titel flexibel sowohl auf Desktop-PCs als auch auf Windows-Handhelds nutzen. Der Zugriff erfolgt über die Xbox-App auf dem PC, in der die jeweiligen Spiele im Game Pass-Katalog einsehbar sind.

Diese Neuerungen erweitern die Bibliothek der Spieler und machen den Übergang zwischen Konsole, PC und Cloud nahtloser. Wer zusätzlich vom vollen Angebot profitieren möchte, kann auf Game Pass Ultimate setzen, das neben Spielen für alle Plattformen auch weitere Vorteile wie EA Play, exklusive In-Game-Extras, Quests und Rabatte bietet.

Xbox betont die wichtige Rolle der Community im Insider-Programm und lädt Nutzer dazu ein, Feedback über den offiziellen Xbox Insider Subreddit zu teilen. Die Rückmeldungen tragen dazu bei, die Weiterentwicklung von Xbox-Diensten zu gestalten und neue Funktionen frühzeitig zu testen.