Xbox Game Pass: Neue Perks für Ultimate Abonnenten

Autor:, in / Xbox Game Pass

Auf Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate warten diese neuen Perks zu Apex Legends und Phantasy Star Online 2 New Genesis.

Ab sofort können Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate auf neue Perks für Apex Legends und Phantasy Star Online 2 New Genesis zugreifen.

Apex Legends: RIG Helmet Weapon Charm

Zeigt der Konkurrenz, was ihr drauf habt, mit eurem neuen RIG-Helm-Waffenanhänger, der von EA Play zur Verfügung gestellt wird! Bringt es an eurer Lieblingswaffe an und kämpft mit Stil um Ruhm, Ehre und Reichtum.

Phantasy Star Online 2 New Genesis: Monatlicher Bonus für Mitglieder im Januar

Stürzt euch in das brandneue PSO2 New Genesis mit einigen Gegenständen, die euch unterstützen! N-Half Scape Dolls (x5), um euch während intensiver Kämpfe wiederzubeleben, und Photon Chunks (x50), um Waffen und Einheiten zu stärken.

Dies ist auch eure letzte Chance, das Back 4 Blood Battle-Hardened Bundle und das Halo Infinite Pass Tense MA40 AR Bundle zu ergattern, bevor sie verschwinden! Holt sie euch jetzt in der Perks-Galerie auf eurer Xbox-Konsole, in der Xbox-App auf eurem Windows-PC oder in der mobilen Xbox Game Pass-App.