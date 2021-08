Xbox Game Pass: Neue Quests August 2021 verfügbar

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die neuen Xbox Game Pass Quests für August 2021 sind bis zum 6. September verfügbar. Wir zeigen euch in der Übersicht, was in diesem Monat zu tun ist und auch die Wochenübersicht KW 31/2021 fehlt natürlich nicht.

Xbox Game Pass Quests KW 31/2021 bis 10. August

Star Wars Battlefront 2: Gewinnt 2.500 Points und erhaltet 50 Punkte.

Fallout 4: Spielt das Spiel und erhaltet 25 Punkte.

Individuelle Gestaltung: Schaltet drei Erfolge frei oder spielt drei verschiedene Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 10 Punkte.

Erfolg verdienen: Verdient einen Erfolg in einem Xbox Game Pass Spiel und erhaltet 10 Punkte.

Tägliche Quests: Erledigt in dieser Woche vier tägliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 10 Punkte.

Xbox Game Pass Quests August 2021 bis 6. September

theHunter: Call of the Wild: (2×75) Erlegt ein Tier und erhaltet 150 Punkte.

The Evil Within: (2×75) Tötet sieben Feinde und erhaltet 150 Punkte.

Slay the Spire: Tötet 21 Gegner und erhaltet 75 Punkte.

ClusterTruck: Sammelt 10.000 Stilpunkte und erhaltet 75 Punkte.

Game Pass Explorer: Spielt vier verschiedene Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 10 Punkte.

Game Pass Adventurer: Spielt zehn verschiedene Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 25 Punkte.

Spiele unterwegs: Installiert fünf Spiele mit der Xbox Game Pass App für mobile Geräte und erhaltet 25 Punkte.

Quest Neuling: Erledigt in diesem Monat vier wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 10 Punkte.

Quest Lehrling: Erledigt in diesem Monat acht wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 25 Punkte.

Quest Widmung: Erledigt in diesem Monat zwölf tägliche und zwölf wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 100 Punkte.

Quest Abschluss: Erledigt in diesem Monat 45 tägliche und 15 wöchentliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 1.000 Punkte.

Absolvierte Xbox Game Pass Quests müssen nur noch eingereicht werden und so startet ihr in den Monat August, um weitere Microsoft Rewards Points zu sammeln.