Xbox Game Pass: Neue Quests KW 03/2022 verfügbar

Die neuen Xbox Game Pass Quests für die 3. Kalenderwoche 2022 sind bis zum 25. Januar verfügbar. Wir zeigen euch in der Übersicht, was in dieser Woche zu tun ist, um euer Microsoft Rewards Konto zu füllen.

Xbox Game Pass Quests KW 03/2022

Mass Effect Legendary Edition: Startet das Spiel und erhaltet 25 Punkte.

Startet das Spiel und erhaltet 25 Punkte. Zoo Tycoon: Beseitigt fünf Tierhäufchen und erhaltet 50 Punkte.

Beseitigt fünf Tierhäufchen und erhaltet 50 Punkte. Individuelle Gestaltung: Schaltet drei Erfolge frei oder spielt drei verschiedene Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 10 Punkte.

Schaltet drei Erfolge frei oder spielt drei verschiedene Xbox Game Pass Spiele und erhaltet 10 Punkte. Erfolg verdienen: Verdient einen Erfolg in einem Xbox Game Pass Spiel und erhaltet 10 Punkte.

Verdient einen Erfolg in einem Xbox Game Pass Spiel und erhaltet 10 Punkte. Tägliche Quests: Erledigt in dieser Woche vier tägliche Xbox Game Pass Quests und erhaltet 10 Punkte.

Absolvierte Xbox Game Pass Quests müssen nur noch eingereicht werden, um weitere Microsoft Rewards Points zu sammeln.