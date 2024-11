Xbox Game Pass: Neue Rekorde bei Umsätzen und aktiven Benutzern

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass stellt auch ohne Call of Duty: Black Ops 6 neue Rekorde auf. Laut den Angaben von Satya Nadella, CEO von Microsoft, hat Xbox Game Pass neue Rekorde beim Gesamtumsatz, den durchschnittlichen Umsätzen pro Nutzer und den aktiven, monatlichen Abonnenten ausgestellt.

Satya Nadella sagte: „Xbox Game Pass stellt einen neuen Q1-Rekord für den Gesamtumsatz und den durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent auf. Der Abo-Service hat im Quartal neue Rekorde für die Zahl der monatlich aktiven Benutzer aufgestellt, da mehr Spieler als je zuvor unsere Spiele geräteübergreifend und auf der Xbox-Plattform spielen.“

Zu beachten ist hier, dass die Preiserhöhung des Angebots zum Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Abonnent geführt hat.

Ebenso ist wichtig zu beachten, dass die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 bei diesen Rekorden noch nicht mit eingerechnet ist. Es bleibt also spannend, wie sich Call of Duty: Black Ops 6 auf das zweite Quartal im aktuellen Geschäftsjahr auswirken wird.