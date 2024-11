Xbox Game Pass: Neue Rekorde dank Call of Duty: Black Ops 6 garantiert

Wie wir bereits berichtet haben, stellt auch Call of Duty: Black Ops 6 neue Rekorde auf. Dies hat zusätzlich positiven Einfluss auf den Xbox Game Pass, der eine ungemein große Anzahl an neuen Abonnenten verzeichnen konnte. Exakte Zahlen wurden bisher aber nicht genannt.

Call of Duty: Black Ops 6 stellte jedoch in den ersten drei Tagen alle anderen Call of Duty-Veröffentlichungen in den Schatten und es haben noch nie mehr Spieler den Ego-Shooter gespielt als mit Black Ops 6. Ebenso gab es einen Rekordanstieg bei den PC-Spielern.

Im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres konnte der Xbox Game Pass zudem Quartalsrekorde aufstellen und es bleibt spannend zu sehen, welche Rekorde Microsoft mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 im Xbox Game Pass verzeichnen wird.