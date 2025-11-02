Xbox Game Pass: Neue Spiele für die erste Novemberwoche angekündigt

Xbox Game Pass im November 2025: Neue Spiele für die erste Novemberwoche angekündigt!

Microsoft hat die neuen Spiele für den Xbox Game Pass in der ersten Novemberwoche 2025 bekannt gegeben und sorgt damit für frische Abwechslung im Abo-Katalog.

Ab dem 4. November dürfen sich Abonnenten auf mehrere Neuveröffentlichungen freuen, die verschiedene Genres abdecken und sowohl auf Konsole als auch auf PC für Unterhaltung sorgen.

Den Anfang macht 1000xRESIST, das am 4. November 2025 im Xbox Game Pass erscheint. Das erzählerisch dichte Sci-Fi-Abenteuer bietet euch eine Mischung aus emotionaler Geschichte, futuristischer Atmosphäre und intensiver Charakterentwicklung.

Ebenfalls am selben Tag erscheint Football Manager 26, der neueste Ableger der erfolgreichen Sportsimulation, in dem ihr euer eigenes Fußballteam durch realistische Managemententscheidungen und strategische Planung zum Erfolg führt.

Am 6. November folgen gleich zwei weitere Spiele: Egging On, ein humorvolles Action-Adventure mit kreativen Spielmechaniken, und Whiskerwood (Preview), das in einer frühen Vorschauversion zugänglich ist und euch in eine liebevoll gestaltete Welt voller tierischer Charaktere entführt.

Den Abschluss der Woche bildet Voidtrain, das ab dem 7. November 2025 verfügbar ist. In diesem ungewöhnlichen Abenteuer reist ihr mit einem interdimensionalen Zug durch surreal gestaltete Welten und stellt euch gefährlichen Gegnern sowie physikbasierten Herausforderungen.

Xbox Game Pass – November 2025

04. November 2025 – 1000xRESIST

04. November 2025 – Football Manager 26

06. November 2025 – Egging On

06. November 2025 – Whiskerwood (Preview)

07. November 2025 – Voidtrain

Der Xbox Game Pass bietet damit Anfang November eine vielseitige Auswahl an neuen Spielen, die von strategischem Tiefgang über kreative Indie-Titel bis hin zu experimentellen Konzepten reichen.