Xbox Game Pass: Neue Stufen und Preise starten heute mit diesen Vorteilen

Ab sofort gibt es drei Stufen im Xbox Game Pass mit diesen Vorteilen, insbesondere Ultimate-Abonnenten können durch den Mehrwert mit Ubisoft + Classics und Fortnite Crew davon profitieren.

Heute gab Microsoft Änderungen an seinen Plänen für den Xbox Game Pass bekannt. Ab sofort wird es mit Essential, Premium und Ultimate drei Mitgliedsstufen geben.

Wie es in einem Artikel heißt, umfasst jeder Tarif„erweiterte Spielbibliotheken, darunter PC-Titel, unbegrenztes Cloud-Gaming, Vorteile im Spiel (einschließlich Riot Games-Titeln) und ein überarbeitetes Belohnungssystem mit Xbox-Erlebnis.“

Auf diese neuen Stufen wechseln Mitglieder:

Xbox Game Pass Core-Abonnenten werden automatisch zu Essential wechseln.

Wer zuvor Standard-Abonnent war, wechselt automatisch zu Premium.

Ultimate-Abonnenten hingegen bleiben bei ihrem Ultimate-Abonnement.

Xbox Game Pass Essential kostet 8,99 Euro im Monat ist die günstigste Stufe für PC, Konsole und Cloud. Sie enthält auch den Zugang zum Online-Multiplayer auf Konsolen.

Für 12,99 Euro im Monat gibt es hingegen Xbox Game Pass Premium. Hier sind unter anderem zusätzlich die Xbox-Neuerscheinungen ein Jahr nach Release enthalten. Ausgenommen sind Call of Duty-Titel, wie es im Kleingedruckten steht.

Das größte Upgrade erhält Xbox Game Pass Ultimate. Für 26,99 Euro im Monat gibt es allein über 75 Spiele pro Jahr direkt zum Release. Neu hinzu kommen die Spiele aus dem Ubisoft+ Classics Katalog, während EA Play weiterhin inkludiert ist.

In Ultimate wird ab November zudem Fortnite Crew enthalten sein, das einzeln 11,99 Euro kostet.

Pro Jahr lassen sich mit Ultimate auch bis zu 100.000 Rewards Punkte verdienen.

Hier ein direkter Vergleich aller drei Stufen mit ihren Vorteilen:

Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich. Eneba hat noch Xbox Game Pass Ultimate im Angebot! Dabei kommt ihr aktuell noch auf einen deutlich besseren Preis + Gebühren je nach Zahlungsmethode.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core