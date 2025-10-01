Xbox Game Pass: Neue Stufen und Preise starten heute mit diesen Vorteilen

Heute gab Microsoft Änderungen an seinen Plänen für den Xbox Game Pass bekannt. Ab sofort wird es mit Essential, Premium und Ultimate drei Mitgliedsstufen geben.
Wie es in einem Artikel heißt, umfasst jeder Tarif„erweiterte Spielbibliotheken, darunter PC-Titel, unbegrenztes Cloud-Gaming, Vorteile im Spiel (einschließlich Riot Games-Titeln) und ein überarbeitetes Belohnungssystem mit Xbox-Erlebnis.“
Auf diese neuen Stufen wechseln Mitglieder:
- Xbox Game Pass Core-Abonnenten werden automatisch zu Essential wechseln.
- Wer zuvor Standard-Abonnent war, wechselt automatisch zu Premium.
- Ultimate-Abonnenten hingegen bleiben bei ihrem Ultimate-Abonnement.
Xbox Game Pass Essential kostet 8,99 Euro im Monat ist die günstigste Stufe für PC, Konsole und Cloud. Sie enthält auch den Zugang zum Online-Multiplayer auf Konsolen.
Für 12,99 Euro im Monat gibt es hingegen Xbox Game Pass Premium. Hier sind unter anderem zusätzlich die Xbox-Neuerscheinungen ein Jahr nach Release enthalten. Ausgenommen sind Call of Duty-Titel, wie es im Kleingedruckten steht.
Das größte Upgrade erhält Xbox Game Pass Ultimate. Für 26,99 Euro im Monat gibt es allein über 75 Spiele pro Jahr direkt zum Release. Neu hinzu kommen die Spiele aus dem Ubisoft+ Classics Katalog, während EA Play weiterhin inkludiert ist.
In Ultimate wird ab November zudem Fortnite Crew enthalten sein, das einzeln 11,99 Euro kostet.
Pro Jahr lassen sich mit Ultimate auch bis zu 100.000 Rewards Punkte verdienen.
Hier ein direkter Vergleich aller drei Stufen mit ihren Vorteilen:
Da bin ich dann auch raus. Habe derzeit schon nur mit Umwandlungen von EA Plus gearbeitet. Man wird Mal gucken müssen, wie sich die Preise auch über Eneba, Loaded oder ähnliche Seiten entwickeln. Aber bei 27 € im Monat. Ne sorry.
Ich habe noch bis Juni 2026 Ultimate. Dann mag es auslaufen. Komme ohnehin immer weniger zum Spielen.
Jetzt ist die Zeit zu erleben, wer wirklich „die Sekte“ im Gamingsektor ist.
@Z0RN ist da ein Fehler drin?
„Für 12,99 Euro im Monat gibt es hingegen Xbox Game Pass Premium. Hier sind unter anderem zusätzlich die Xbox-Neuerscheinungen ein Jahr nach Release enthalten.“
Auf dem Screenshot steht aber „innerhalb eines Jahres “ heißt für mich , falls ich Premium abonniere das ich „Neue spiele “ eventuell auch nach 3,4 oder 5 Monate Spielen könnte und nicht erst nach einem Jahr..
Das wird wohl nach Release-Datum des Spiels gehen. Wenn FH6 im August 2026 erscheint, kannst du es Day1 mit Ultimate und ab August 2027 im XGP Premium spielen.
#boycottgamepass
Es sieht ganz danach aus als bettelt Microsoft darum, eine Lektion in Sachen Gier erteilt zu bekommen genauso wie sie Disney/ABC von den Kunden wegen Jimmy Kimmels Absetzung erteilt worden ist.
Beim Gamepass bleibt alles beim alten aber XBOX erhöht den Preis um 50%😡. Die können mir mal den Buckel runterrutschen. So langsam bereue ich es enorm eine XBOX gekauft zu haben samt dem investierten Geld😡
Die haben doch ne Macke
Ich wette, im nächsten Schritt wird M$ einen Weg suchen, die Core Umwandlung über das Ausland zu verhindern. Spätestens da werde ich auch raus sein. Niemals würde ich den vollen Preis zahlen. Dafür kommen zu wenig Titel pro Jahr raus, die mich interessieren.
Oh man RIP Game Pass, RIP Xbox.
MS schafft es auch noch das letzte Standbein für die Xbox abzusägen 😂
Und bei Sony knallen die Sektkorken, die feiern bestimmt gerade ne fette Party.
Da warte ich lieber 6-12 Monate, kaufe ein Spiel dann für 30€, bekomme dieses dann auch relativ bugfrei und kann es für immer behalten.
Der UGP Preis ist der Wahnsinn. DAZN 2.0