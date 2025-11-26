Xbox Game Pass: Neue Überraschung im Abo

Der Xbox Game Pass erhält überraschend Zuwachs. Ohne vorherige Ankündigung ist Young Suns in der Spielvorschau veröffentlicht worden und steht ab sofort allen Abonnenten des Xbox Game Pass zur Verfügung.

Für ein bis zwei Stunden Spielspaß pro Tag, egal ob allein oder mit Freunden, ist Young Suns eine narrative Lebenssimulation für 1 bis 4 Spieler, die auf dem Jupiter in einer optimistisch alternativen Zukunft spielt.

Young Suns präsentiert sich in einem frühen Entwicklungsstadium, in dem fortlaufend neue Inhalte, technische Anpassungen und spielerische Verbesserungen erfolgen.

Anmerkungen der Entwickler:

„Young Suns befindet sich noch in einer frühen, aktiven Entwicklungsphase. Das Spiel ist derzeit nur für Spieler zu empfehlen, die daran interessiert sind, die Entwicklung des Spiels zu verfolgen, sich an der Community zu beteiligen und Feedback und Vorschläge einzubringen.“ „Die Kernfunktionen sind zwar vorhanden, viele der erwarteten Funktionen befinden sich jedoch noch in der Entwicklung, und einige Inhalte – insbesondere Quest-Inhalte – fehlen noch. Trotzdem ist das Spiel spielbar und macht Spaß, wenn man es so spielt, wie es gedacht ist: ein oder zwei Stunden am Tag in die Welt eintauchen, langsam euer perfektes Schiff-Zuhause aufbauen und neue Freunde unter den Sternen finden.“

Die Spielvorschau erlaubt es Spielern somit, das Projekt bereits jetzt auszuprobieren, Feedback zu geben und die weitere Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Xbox Game Pass – November 2025

26. November 2025 – Young Suns (Spielvorschau)

Mit dem unerwarteten Launch stärkt Microsoft die Attraktivität des Xbox Game Pass erneut und setzt auf spontane Veröffentlichungen, die die Plattform für PC und Xbox Series X|S lebendig halten.