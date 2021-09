Xbox Game Pass: Neue Ultimate Perks mit Geschenken und Belohnungen

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die Xbox Game Pass Ultimate Perks bleiben sportlich! Besucht einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahrt mehr zu den neusten Perks.

2. September – Apex Legends: Sarge Weapon Charm

Jetzt verfügbar – Phantasy Star Online 2 New Genesis: Monatlicher September-Bonus für Mitglieder

Mit den 5 N-Half Scape Dolls belebt ihr euch in hitzigen Gefechten wieder und die 50 Photon Chunks helfen euch, Waffen und Einheiten zu verstärken.

Wie wir bereits berichtet haben, warten dazu folgende Perks auf euch: