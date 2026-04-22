Xbox Game Pass: Neue Umrechnungsraten für Ultimate sorgen für Änderungen

Neue Informationen zu den Umrechnungsraten innerhalb des Xbox Game Pass sorgen aktuell für Diskussionen rund um die verschiedenen Abo-Stufen.
Dabei wurden aktualisierte Conversion-Werte für mehrere Modelle veröffentlicht, darunter Game Pass Core bzw. Essential, PC Game Pass, Game Pass für Konsole sowie Game Pass Standard bzw. Premium und EA Play. Diese Werte beschreiben, wie sich Laufzeiten beim Wechsel zwischen den einzelnen Abo-Stufen umrechnen lassen.
Für Game Pass Core bzw. Essential liegt die Umrechnung beispielsweise bei 45 Prozent, wodurch sich ein Monat Abo je nach Modell auf 12 bis 14 Tage anrechnet. Bei längeren Laufzeiten ergeben sich entsprechend gestaffelte Werte, die bis zu 324 Tage bei 24 Monaten reichen können.
PC Game Pass weist eine Umrechnungsrate von 60 Prozent auf, während Game Pass für Konsole bei 50 Prozent liegt. Game Pass Standard bzw. Premium erreicht mit 65 Prozent den höchsten Wert in dieser Übersicht. EA Play liegt mit 25 Prozent deutlich darunter.
Zusätzlich wird beschrieben, dass beim Upgrade auf Xbox Game Pass Premium bestehende Laufzeiten aus Game Pass Essential im Verhältnis 3:2 umgerechnet werden, wobei auf volle Tage aufgerundet wird. Die maximale Umwandlung ist dabei auf 13 Monate begrenzt.
Die aktuellen Angaben zeigen ein komplexes System zur Umrechnung von Abozeiten innerhalb des Xbox Game Pass Ökosystems, das je nach Stufe unterschiedlich ausfällt.
Xbox Game Pass Ultimate – alte vs. neue Umrechnungsraten
Game Pass Core oder Essential (45%)
- 1 Monat → 12 bis 14 Tage
- 3 Monate → 32 bis 41 Tage
- 6 Monate → 54 bis 81 Tage
- 12 Monate → 91 bis 162 Tage
- 24 Monate → 183 bis 324 Tage
PC Game Pass (60%)
- 1 Monat → 20 bis 18 Tage
- 6 Monate → 117 bis 108 Tage
Xbox Game Pass für Konsole (50%)
- 1 Monat → 12 bis 15 Tage
- 3 Monate → 36 bis 45 Tage
- 6 Monate → 72 bis 90 Tage
- 12 Monate → 146 bis 180 Tage
- 24 Monate → 292 bis 360 Tage
Game Pass Standard oder Premium (65%)
- 1 Monat → 12 bis 20 Tage
- 2 Monate → 32 bis 39 Tage
- 3 Monate → 54 bis 59 Tage
- 6 Monate → 108 bis 117 Tage
- 12 Monate → 216 bis 234 Tage
EA Play (25%)
- 1 Monat → 6 bis 8 Tage
- 6 Monate → 36 bis 45 Tage
- 12 Monate → 44 bis 90 Tage
Beim Upgrade auf Xbox Game Pass Premium wird die bereits bezahlte Zeit aus Xbox Game Pass Essential im Verhältnis 3:2 umgerechnet, aufgerundet auf den nächsten vollen Tag. Die maximale Umrechnung beträgt 13 Monate.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hab immer noch keinen Plan was daran nun neu sein soll.
Gut der 1,- Trick funktioniert jetzt anscheiend nicht mehr, aber alles andere klingt aus dem Gedächtnis so wie vorher auch.
Im Grunde betrifft das also nur „Neukunden“
Das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Ich bleib einfach beim Essential 🤷♂️
Man könnte auch einfach Jahresabos wie bei der Konkurrenz anbieten und ebenso Rabatte schalten. Dann spart man sich diesen HeckMeck.
Davon ab, läuft Asha ja gerade erst warm. Die nächste Änderung könnte schon bald kommen. Mit Codes eingedeckte CoD Gamer gucken jetzt auch erstmal in die Röhre.
Kenne nicht mal die alten zahlen 🤷♂️
Ich möchte gerne zocken und keine Finanzwissenschaften betreiben!
Da blickt man echt bald nicht mehr durch 🤯.
Wer jetzt noch einen Code von vor ein paar Wochen findet, wird sich ärgern.
Hab jetzt noch gut 1 Jahr GP Ultimate , so lange es beim alten Preis für mich bleibt mach ich mir da kein Kopf.