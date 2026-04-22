Xbox Game Pass: Neue Umrechnungsraten für Ultimate sorgen für Änderungen

Neue Informationen zu den Umrechnungsraten innerhalb des Xbox Game Pass sorgen aktuell für Diskussionen rund um die verschiedenen Abo-Stufen.

Dabei wurden aktualisierte Conversion-Werte für mehrere Modelle veröffentlicht, darunter Game Pass Core bzw. Essential, PC Game Pass, Game Pass für Konsole sowie Game Pass Standard bzw. Premium und EA Play. Diese Werte beschreiben, wie sich Laufzeiten beim Wechsel zwischen den einzelnen Abo-Stufen umrechnen lassen.

Für Game Pass Core bzw. Essential liegt die Umrechnung beispielsweise bei 45 Prozent, wodurch sich ein Monat Abo je nach Modell auf 12 bis 14 Tage anrechnet. Bei längeren Laufzeiten ergeben sich entsprechend gestaffelte Werte, die bis zu 324 Tage bei 24 Monaten reichen können.

PC Game Pass weist eine Umrechnungsrate von 60 Prozent auf, während Game Pass für Konsole bei 50 Prozent liegt. Game Pass Standard bzw. Premium erreicht mit 65 Prozent den höchsten Wert in dieser Übersicht. EA Play liegt mit 25 Prozent deutlich darunter.

Zusätzlich wird beschrieben, dass beim Upgrade auf Xbox Game Pass Premium bestehende Laufzeiten aus Game Pass Essential im Verhältnis 3:2 umgerechnet werden, wobei auf volle Tage aufgerundet wird. Die maximale Umwandlung ist dabei auf 13 Monate begrenzt.

Die aktuellen Angaben zeigen ein komplexes System zur Umrechnung von Abozeiten innerhalb des Xbox Game Pass Ökosystems, das je nach Stufe unterschiedlich ausfällt.

Xbox Game Pass Ultimate – alte vs. neue Umrechnungsraten

Game Pass Core oder Essential (45%)

1 Monat → 12 bis 14 Tage

3 Monate → 32 bis 41 Tage

6 Monate → 54 bis 81 Tage

12 Monate → 91 bis 162 Tage

24 Monate → 183 bis 324 Tage

PC Game Pass (60%)

1 Monat → 20 bis 18 Tage

6 Monate → 117 bis 108 Tage

Xbox Game Pass für Konsole (50%)

1 Monat → 12 bis 15 Tage

3 Monate → 36 bis 45 Tage

6 Monate → 72 bis 90 Tage

12 Monate → 146 bis 180 Tage

24 Monate → 292 bis 360 Tage

Game Pass Standard oder Premium (65%)

1 Monat → 12 bis 20 Tage

2 Monate → 32 bis 39 Tage

3 Monate → 54 bis 59 Tage

6 Monate → 108 bis 117 Tage

12 Monate → 216 bis 234 Tage

EA Play (25%)

1 Monat → 6 bis 8 Tage

6 Monate → 36 bis 45 Tage

12 Monate → 44 bis 90 Tage

Beim Upgrade auf Xbox Game Pass Premium wird die bereits bezahlte Zeit aus Xbox Game Pass Essential im Verhältnis 3:2 umgerechnet, aufgerundet auf den nächsten vollen Tag. Die maximale Umrechnung beträgt 13 Monate.