Xbox Game Pass: Neue Woche, neue Einsätze im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Neue Woche, neue Einsätze im Xbox Game Pass! Ab dem 20. Mai schlüpft ihr in die Rollen von Feuerwehr- und Polizeikräften.

Ab dem 20. Mai 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass gleich zwei neue Simulationen, die euch mitten ins Geschehen des Einsatzalltags werfen.

In Firefighting Simulator: The Squad übernehmt ihr gemeinsam mit eurer KI-gesteuerten oder echten Einheit brenzlige Einsätze, löscht Brände und rettet Leben – realistisch und kooperativ.

Parallel dazu schlüpft ihr in Police Simulator: Patrol Officers in die Uniform der Polizei und sorgt für Recht und Ordnung in einer frei begehbaren Stadt. Ob Verkehrsüberwachung, Notrufe oder Ermittlungsarbeit – hier ist euer Augenmaß und Fingerspitzengefühl gefragt.

Xbox Game Pass – Mai 2025

20. Mai 2025 – Firefighting Simulator: The Squad

20. Mai 2025 – Police Simulator: Patrol Officers

Beide Titel sind ab dem 20. Mai auf Konsole, PC und via Cloud verfügbar – perfekt für alle, die von realitätsnahen Simulationen nicht genug bekommen können.

Welchen Einsatz werdet ihr zuerst im Abo übernehmen?