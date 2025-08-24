Xbox Game Pass: Neue Woche, neue Kracher im Abo

In der letzten Augustwoche 2025 erweitert der Xbox Game Pass sein Angebot um zwei große Titel.
Ab dem 26. August 2025 ist Gears of War: Reloaded für Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar. Zwei Tage später, am 28. August 2025, folgt Dragon Age: The Veilguard ebenfalls für Cloud, PC und Xbox Series X|S.
Beide Spiele sind im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass enthalten.
8 Kommentare
Gears of War werd ich irgendwann bestimmt noch mal durchzocken, das war damals schon ziemlich geil.
Veilguard eher nicht, davon hab ich die Testversion gezockt, da wirkte alles so fade und belanglos auf mich.
Gears wird auf jeden Fall gespielt 😅✌🏻 is schon vorinstalliert 🐙
Mal gucken ob ich mir gears of war auch noch zulege
Gears of War❤️❤️❤️
GoW Reloaded… Kracher 💀💥✌🏻
Ich habe ja Bock auf Dragon Age, aber ne Woche später kommt Silksong… Also erstmal fix durch Gears ballern.
Veilguard wird ignoriert, Gears steht ganz oben auf der Liste.
Kein interesse.