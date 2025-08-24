Xbox Game Pass: Neue Woche, neue Kracher im Abo

In der letzten Augustwoche 2025 erweitert der Xbox Game Pass sein Angebot um zwei große Titel.

Ab dem 26. August 2025 ist Gears of War: Reloaded für Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar. Zwei Tage später, am 28. August 2025, folgt Dragon Age: The Veilguard ebenfalls für Cloud, PC und Xbox Series X|S.

Beide Spiele sind im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass enthalten.