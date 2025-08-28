Xbox Game Pass: Neuer Blockbuster im Abo

37 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Heute erscheint nach Gears of War: Reloaded ein weiterer Blockbuster direkt im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement!

Ab heute, dem 28. August 2025 ist Dragon Age: The Veilguard im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement dank EA Play spielbar.

Der Titel steht für Cloud, PC sowie Xbox Series X|S zur Verfügung und ist Teil von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass. Mit diesem Neuzugang erweitert Microsoft das Angebot um einen großen Rollenspiel-Titel, der sowohl für Einzelspieler als auch für Fans der Serie ein umfangreiches Erlebnis bietet.

Xbox Game Pass – August 2025

  • 28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dragon Age: The Veilguard bringt die Spieler in eine epische Fantasy-Welt mit komplexen Geschichten, taktischen Kämpfen und weitreichenden Entscheidungen.

Damit wird der Xbox Game Pass um ein weiteres Highlight ergänzt, das die Attraktivität des Abonnements – auch mit der Neuveröffentlichung von Gears of War: Reloaded – unterstreicht.

Wer von euch wir dem Rollenspiel eine Chance geben?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

37 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. shadow moses 396510 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 28.08.2025 - 09:53 Uhr

    Also eines schafft dieses Spiel auf jeden Fall. Kommentare generieren.😅

    0

Hinterlasse eine Antwort