Xbox Game Pass: Neuer Blockbuster im Abo

Ab heute, dem 28. August 2025 ist Dragon Age: The Veilguard im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement dank EA Play spielbar.
Der Titel steht für Cloud, PC sowie Xbox Series X|S zur Verfügung und ist Teil von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass. Mit diesem Neuzugang erweitert Microsoft das Angebot um einen großen Rollenspiel-Titel, der sowohl für Einzelspieler als auch für Fans der Serie ein umfangreiches Erlebnis bietet.
Xbox Game Pass – August 2025
- 28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Dragon Age: The Veilguard bringt die Spieler in eine epische Fantasy-Welt mit komplexen Geschichten, taktischen Kämpfen und weitreichenden Entscheidungen.
Damit wird der Xbox Game Pass um ein weiteres Highlight ergänzt, das die Attraktivität des Abonnements – auch mit der Neuveröffentlichung von Gears of War: Reloaded – unterstreicht.
Wer von euch wir dem Rollenspiel eine Chance geben?
Viel Spaß an alle, die das direkt zocken werden.🎉
Also eines schafft dieses Spiel auf jeden Fall. Kommentare generieren.😅
Schon durchgespielt