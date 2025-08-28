Xbox Game Pass: Neuer Blockbuster im Abo

Heute erscheint nach Gears of War: Reloaded ein weiterer Blockbuster direkt im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement!

Ab heute, dem 28. August 2025 ist Dragon Age: The Veilguard im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement dank EA Play spielbar.

Der Titel steht für Cloud, PC sowie Xbox Series X|S zur Verfügung und ist Teil von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass. Mit diesem Neuzugang erweitert Microsoft das Angebot um einen großen Rollenspiel-Titel, der sowohl für Einzelspieler als auch für Fans der Serie ein umfangreiches Erlebnis bietet.

Xbox Game Pass – August 2025

28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dragon Age: The Veilguard bringt die Spieler in eine epische Fantasy-Welt mit komplexen Geschichten, taktischen Kämpfen und weitreichenden Entscheidungen.

Damit wird der Xbox Game Pass um ein weiteres Highlight ergänzt, das die Attraktivität des Abonnements – auch mit der Neuveröffentlichung von Gears of War: Reloaded – unterstreicht.

Wer von euch wir dem Rollenspiel eine Chance geben?