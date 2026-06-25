Xbox Game Pass: Neuer Koop-Shooter landet heute direkt im Abo

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Tief unter dem Meer beginnt heute das nächste Xbox Game Pass-Abenteuer.

Mit Abyssus erweitert Microsoft heute das Angebot des Xbox Game Pass um einen weiteren Day-One-Release.

Der Koop-Shooter ist ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

Spieler können sich in die Tiefen einer versunkenen Unterwasserwelt wagen und dort gemeinsam gegen zahlreiche Gegner antreten.

Der Fokus liegt auf kooperativen Gefechten, bei denen Teams uralte Geheimnisse entdecken und sich durch gefährliche Umgebungen kämpfen.

Xbox Game Pass – Juni 2026

  • 25. Juni 2026 – Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Der Titel erscheint direkt zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass, sodass Abonnenten ohne zusätzliche Kosten loslegen können.

Mit dem heutigen Release wächst das Xbox Game Pass-Angebot erneut um einen weiteren Day-One-Titel für Shooter-Fans.

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11 Kommentare Added

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  2. Katanameister 477140 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.06.2026 - 07:30 Uhr

    Werde ich noch irgendwann ausprobieren, der Game Pass ruht bei mir den ganzen Sommer.

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  5. obj279e 3795 XP Beginner Level 2 | 25.06.2026 - 08:23 Uhr

    Sagt mir erst mal nicht zu. Ich werde evtl später mal reinschnuppern. Momentan bin ich, wieder mal, mit Witcher 3 beschäftigt 😀

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  8. Rotten 132585 XP Elite-at-Arms Silber | 25.06.2026 - 10:22 Uhr

    Werd ik mir ma anschauen ✌🏻😅 vielleicht findet sich och n Mitspieler 😹

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  9. Mysterio 42585 XP Hooligan Schubser | 25.06.2026 - 10:47 Uhr

    Wenn es Couch koop unterstützt, würde ich einen Blick riskieren. Bei online-only eher nicht

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