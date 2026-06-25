Xbox Game Pass: Neuer Koop-Shooter landet heute direkt im Abo

Mit Abyssus erweitert Microsoft heute das Angebot des Xbox Game Pass um einen weiteren Day-One-Release.
Der Koop-Shooter ist ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar.
Spieler können sich in die Tiefen einer versunkenen Unterwasserwelt wagen und dort gemeinsam gegen zahlreiche Gegner antreten.
Der Fokus liegt auf kooperativen Gefechten, bei denen Teams uralte Geheimnisse entdecken und sich durch gefährliche Umgebungen kämpfen.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 25. Juni 2026 – Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Der Titel erscheint direkt zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass, sodass Abonnenten ohne zusätzliche Kosten loslegen können.
Mit dem heutigen Release wächst das Xbox Game Pass-Angebot erneut um einen weiteren Day-One-Titel für Shooter-Fans.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann man sich mal anschauen.
Werde ich noch irgendwann ausprobieren, der Game Pass ruht bei mir den ganzen Sommer.
Werde ich mir mal anschauen 👍🏻
Hab keinen Coop Partner. Von daher bin ich raus
Du kannst das Spiel auch alleine spielen, es hat einen Singleplayermodus.
Sagt mir erst mal nicht zu. Ich werde evtl später mal reinschnuppern. Momentan bin ich, wieder mal, mit Witcher 3 beschäftigt 😀
Ist nichts für mich. Danke für die Info. 👍🏻
Werde ich mir später ansehen.
Werd ik mir ma anschauen ✌🏻😅 vielleicht findet sich och n Mitspieler 😹
Wenn es Couch koop unterstützt, würde ich einen Blick riskieren. Bei online-only eher nicht
Leider leider erstmal keine Zeit.