Xbox Game Pass: Neuer Store-Hinweis entfacht Gerüchte um Call of Duty: Black Ops Cold War im Abo

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Nicht offiziell bestätigt: Call of Duty: Black Ops Cold War könnte der nächste Xbox Game-Pass-Zugang sein.

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Call of Duty: Black Ops Cold War schon bald Teil des Xbox Game Pass werden könnte. Offiziell bestätigt wurde die Aufnahme von Microsoft bislang allerdings nicht.

Im Microsoft Store ist inzwischen eine Xbox-for-PC-Version des Shooters aufgetaucht. Ein ähnlicher Schritt war zuvor bereits bei Call of Duty: Vanguard zu beobachten und wurde später als Vorbote für eine Veröffentlichung im Xbox-Ökosystem gewertet.

Bislang unterstützt Xbox lediglich die Konsolenversion von Call of Duty: Black Ops Cold War. Dass nun eine PC-Version im Microsoft Store erscheint, wird deshalb von Beobachtern als möglicher Hinweis auf einen bevorstehenden Game-Pass-Release interpretiert.

Da Microsoft die Aufnahme bislang nicht angekündigt hat, handelt es sich derzeit ausschließlich um ein Gerücht. Ob Call of Duty: Black Ops Cold War und möglicherweise auch Call of Duty: Vanguard tatsächlich in Kürze den Xbox Game Pass erweitern, bleibt abzuwarten.

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15 Kommentare Added

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  1. Robilein 1297100 XP Xboxdynasty Legend Platin | 03.07.2026 - 09:31 Uhr

    Sehr cool, die Kampagne fehlt mir noch. Würde mich freuen🙂

    0

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